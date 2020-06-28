fb ig video ETtoday search mobile

在酒吧這樣點酒最帥　4重點用10分鐘變「威士忌行家」

>

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲許多台灣人都愛喝威士忌，如何入門其實只有幾個基本觀念。（圖／unsplash、各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人生總會有需要交際的時刻，無論是朋友聚會、同事交流、跟上司見客戶甚至是自家人聚餐，在酒吧想談正事或輕鬆一下，卻毫無概念或不知道怎樣點酒，酒商格蘭父子分享快速上手秘訣，快學會這4招威士忌入門，提升自己個人品味及魅力，為職場（或把妹）生涯超前部署。

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

要點一：單一麥芽或調和　從2點輕鬆分辨
威士忌種類多樣，各有所長，而在全球威士忌市場中，調和式威士忌佔了九成以上，而單一麥芽威士忌卻最受到行家青睞，兩者的差異最主要在於「原料」與「酒廠數」。

單一麥芽威士忌 (Single Malt Whisky)來自單一酒廠，原料為大麥的威士忌，能夠充分展現該酒廠本身鮮明的獨特風格與產區的風土民情；調和麥芽威士忌 (Pure Malt Whisky)則是不限於單一酒廠，原料為大麥的威士忌；調和威士忌 (Blended Whisky)則不限於單一酒廠，原料為數種麥芽威士忌及穀物威士忌調和而成，以呈現整體風味的平衡性為主。

▲威士忌,酒款。（圖／各品牌提供）

▲Glenfiddich格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌700ml，酒精濃度40%，售價1,400元。

▲威士忌,酒款。（圖／各品牌提供）

要點二：果香花香傻分不清？
對新手而言要具體描述威士忌風味，其實是非常困難的事情，盡量大致品嚐幾種風味，包括木質、堅果、花香、果香、泥煤先試試。其風味是來自產區的氣候環境、橡木桶的選擇與過桶順序、熟成時間與製程工法，不如先以「品嚐當地風土」的積極概念來嚐嚐味道吧。

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

要點三：加水或不加？4款標準喝法比例不出錯
有人喝威士忌喜歡加水，有人喜歡純飲，多半跟個人喜好與酒款有關係，建議可以多方嘗試，找出自己喜歡的喝法，有4種威士忌標準喝法讓你輕鬆倒出完美的酒水比例。

純飲：威士忌注入量約杯子高度的1/5。
加水/氣泡水：酒水比例1：1。
加冰球/冰塊：將單顆冰球（或少許冰塊）放入杯中後，再加入1／5威士忌。
水割：將杯中加入冰塊後，再以酒水比例1：2.5依序倒入。

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲加水以酒水比例1：1先嘗試。

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲加冰塊的話則先把冰放入杯中，再倒入1／5杯威士忌。

要點四：5款高人氣調酒，點酒不出錯

帥氣走進酒吧，卻不知道如何點酒？作為調酒基酒，威士忌有著不可撼動的重要地位，從這5款高人氣調酒下手，不但不容易出錯還能很帥氣。

「Old Fashioned 古典雞尾酒」混合方糖與苦精，簡單卻多變，是許多威士忌純飲酒迷唯一能接受的調酒，更是「經典中的經典」；「Manhattan 曼哈頓」是號稱可以展現調酒師功力的「調酒女王」，與甜苦艾酒的相互融合，香味濃馥甘甜，是一款適合女性的酒款；檸檬汁與糖漿酸甜搭配加上獨特威士忌風味的「Whisky Sour 威士忌酸酒」，是許多調酒新手入門款，喝熟了之後可依照自己口感偏好調整酸甜比例；「Mint Julep 薄荷朱利普」與台灣人較熟悉的「Highball高球」則適合夏日解熱。

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

最後，看場合喝什麼酒也需要考量，跟客戶吃飯派頭是重點，選擇一個高檔、專業又有豐富製酒工藝的威士忌品牌，可讓飯局大大加分；同事與朋友小聚時，自由無拘的喝法最重要，選千元以下、高CP值的酒款喝多也不心疼。

▲威士忌,酒款。（圖／各品牌提供）

▲Monkey Shoulder三隻猴子三重麥芽威士忌700ml，酒精濃度40%，售價800元。

▲威士忌,酒款。（圖／各品牌提供）

▲Grant's格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌700ml，酒精濃度40%，售價500元。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

威士忌, 格蘭父子, 格蘭菲迪, 入門, 威士忌入門
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間

只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間

回頭率破表！2020熱推又甜又酷的「外翹短髮」　4款女星範本顯氣質 蔡康永一句話打醒你：「為了有面子而去做的事，往往很丟臉」 夏天太熱穿不住長褲？遵守5大法則你也能穿短褲清爽上班去 女神同穿前衛「漁網裝」PK　宣美膚色內襯像「沒穿」辣贏韓藝瑟 總是缺乏安全感、過於自我中心　踩中3大地雷變「異性絕緣體」　 一半的人都做過！5個常犯的「敷面膜錯誤」，有敷等於沒敷 品木宣言「靈芝水」驚喜價849元！快用4層保濕法　養出少女肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面