在酒吧這樣點酒最帥　4重點用10分鐘變「威士忌行家」

▲許多台灣人都愛喝威士忌，如何入門其實只有幾個基本觀念。（圖／unsplash、各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人生總會有需要交際的時刻，無論是朋友聚會、同事交流、跟上司見客戶甚至是自家人聚餐，在酒吧想談正事或輕鬆一下，卻毫無概念或不知道怎樣點酒，酒商格蘭父子分享快速上手秘訣，快學會這4招威士忌入門，提升自己個人品味及魅力，為職場（或把妹）生涯超前部署。

要點一：單一麥芽或調和 從2點輕鬆分辨

威士忌種類多樣，各有所長，而在全球威士忌市場中，調和式威士忌佔了九成以上，而單一麥芽威士忌卻最受到行家青睞，兩者的差異最主要在於「原料」與「酒廠數」。

單一麥芽威士忌 (Single Malt Whisky)來自單一酒廠，原料為大麥的威士忌，能夠充分展現該酒廠本身鮮明的獨特風格與產區的風土民情；調和麥芽威士忌 (Pure Malt Whisky)則是不限於單一酒廠，原料為大麥的威士忌；調和威士忌 (Blended Whisky)則不限於單一酒廠，原料為數種麥芽威士忌及穀物威士忌調和而成，以呈現整體風味的平衡性為主。

▲Glenfiddich格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌700ml，酒精濃度40%，售價1,400元。

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要點二：果香花香傻分不清？

對新手而言要具體描述威士忌風味，其實是非常困難的事情，盡量大致品嚐幾種風味，包括木質、堅果、花香、果香、泥煤先試試。其風味是來自產區的氣候環境、橡木桶的選擇與過桶順序、熟成時間與製程工法，不如先以「品嚐當地風土」的積極概念來嚐嚐味道吧。

要點三：加水或不加？4款標準喝法比例不出錯

有人喝威士忌喜歡加水，有人喜歡純飲，多半跟個人喜好與酒款有關係，建議可以多方嘗試，找出自己喜歡的喝法，有4種威士忌標準喝法讓你輕鬆倒出完美的酒水比例。

純飲：威士忌注入量約杯子高度的1/5。

加水/氣泡水：酒水比例1：1。

加冰球/冰塊：將單顆冰球（或少許冰塊）放入杯中後，再加入1／5威士忌。

水割：將杯中加入冰塊後，再以酒水比例1：2.5依序倒入。

▲加水以酒水比例1：1先嘗試。

▲加冰塊的話則先把冰放入杯中，再倒入1／5杯威士忌。

要點四：5款高人氣調酒，點酒不出錯

帥氣走進酒吧，卻不知道如何點酒？作為調酒基酒，威士忌有著不可撼動的重要地位，從這5款高人氣調酒下手，不但不容易出錯還能很帥氣。

「Old Fashioned 古典雞尾酒」混合方糖與苦精，簡單卻多變，是許多威士忌純飲酒迷唯一能接受的調酒，更是「經典中的經典」；「Manhattan 曼哈頓」是號稱可以展現調酒師功力的「調酒女王」，與甜苦艾酒的相互融合，香味濃馥甘甜，是一款適合女性的酒款；檸檬汁與糖漿酸甜搭配加上獨特威士忌風味的「Whisky Sour 威士忌酸酒」，是許多調酒新手入門款，喝熟了之後可依照自己口感偏好調整酸甜比例；「Mint Julep 薄荷朱利普」與台灣人較熟悉的「Highball高球」則適合夏日解熱。

最後，看場合喝什麼酒也需要考量，跟客戶吃飯派頭是重點，選擇一個高檔、專業又有豐富製酒工藝的威士忌品牌，可讓飯局大大加分；同事與朋友小聚時，自由無拘的喝法最重要，選千元以下、高CP值的酒款喝多也不心疼。

▲Monkey Shoulder三隻猴子三重麥芽威士忌700ml，酒精濃度40%，售價800元。

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