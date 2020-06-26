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全台僅4店開賣！KENZO新任總監聯名VANS印花鞋，夏日繽紛首選

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▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO新任創意總監Felipe Oliveira Baptista 操刀首個capsule系列，與VANS推出聯名鞋款，台灣僅4店開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

法國時尚品牌KENZO新任創意總監Felipe Oliveira Baptista （以下簡稱FOB）在去年（2019年）大舉入主品牌，2020秋冬系列便是他的首秀，令眾人都相當期待。而今再拋出驚喜，在FOB操刀下品牌時隔7年再次攜手VANS合作全新聯名鞋，一口氣帶來47款單品，融合標誌性印花圖案展開，全台僅4間店買得到。

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲品牌最具代表性的印花圖案植入於Vans傳奇Sk8-Hi高筒運動鞋NT$9,800、Old-Skool低筒運動鞋，NT$8,800 。（圖／品牌提供）

葡萄牙設計師FOB出任KENZO新任創意總監，大刀破斧換掉過往Logo，盼望年輕化且更加街頭，為品牌打造的首個capsule系列也終於登場。這回再次攜手VANS合作聯名鞋款，以KENZO最具代表性的印花圖案植入於Vans傳奇Sk8-Hi高筒運動鞋、Old-Skool低筒運動鞋。第一雙Vans代表性側邊條紋於經典鞋款上，男女鞋款各有三種不同印花款色。再以滑板為創作基礎靈感，展開一系列的成衣和配飾設計，系列共有46款產品，包括用100％有機棉製成的上衣，以及各種漁夫帽、棒球帽，背包和手袋，鮮明的剪裁與中性化的主題為產品增添舒適運動感，印花遍佈卻絲毫不顯累贅，才是工藝高超所在。

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲系列共有46款產品包括用100％有機棉製成的上衣，以及各種漁夫帽、棒球帽，背包和手袋等。（圖／品牌提供）

此外，品牌也與The Skateroom聯手打造限量藝術滑板，限量150件（台灣未引進），更將所得收益全部捐贈給社交滑板項目，用於幫助處於貧困中的牙買加青少年。FOB改革決心更體現在本次廣告形象照中，找來了7位真實的滑板運動者，不是模特兒也不是專業藝人，以加州為背景，演繹穿著系列服裝的日常生活畫面，使得整體更貼近現實。本次系列目前已經在台開賣，於微風信義、台北101、復興SOGO以及台中大遠百四間店登場。

要提到跨界聯名，絕對不能漏掉近日adidas與拓荒者當家球星Damian Lillard一同攜手麥當勞推出Dame 6全新限定配色「Sauce」，以Damian Lillard喜愛的麥當勞沾醬「糖醋醬」為設計主軸，賦予Lillard簽名戰靴Dame 6嶄新面貌。運用搶眼螢光橘及綠色為基調，貫穿內外側網布鞋面及鞋底，巧妙呼應糖醋醬的視覺意象與Damian場上NBA球星、場下饒舌歌手的雙重身分。鞋身外側印有麥當勞招牌M字logo，搭載LIGHTSTRIKE輕量避震中底打造極優異的舒適、支撐性與反饋，並於內側中底分別綴以DAME及SAUCE字樣，彰顯聯名鞋款獨一無二的身分，鞋舌則勾勒出糖醋醬包裝，種種設計細節及巧思高度還原招牌醬料。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas攜手麥當勞祭出Dame 6限定配色「Sauce」，NT$ 3,690 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Felipe Oliveira Baptista , KENZO, 2020, 春夏, 秋冬, VANS, 滑板, 聯名
fashion.net

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