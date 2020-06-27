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2020台中最夯美食TOP 10！爆炸蛤蜊麵、手作千層蛋糕　每間都要細細品嚐

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台中餐廳到底有幾間？每年都有新品牌出爐的城市，今年又有哪些必訪的人氣美食呢？

TOP 10／小野食堂
西區精誠五街

選個晴天來吃日式定食吧！溫暖的日式小店有老闆自製的鳥巢咖哩飯、薄鹽燒鯖魚與飯糰套餐等餐點，走進店內彷彿時間也慢了下來，一樓有販售質感文創商品，二樓為用餐區，讓人有回家吃飯的感覺。

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jay提供）

TOP 9／無理WULI
西區公正路

在Tiffany藍的古典老宅裡吃韓式鍋物！店外有一座盪鞦韆，完全吸引網美們前來朝聖，店內裝潢簡單又美觀，除了有供應大醬鍋、豬雜鍋、豆腐鍋，還有韓式冷麵和炒年糕等小吃，很適合喜歡韓系少女來喔！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客老王提供）

TOP 8／台中第四信用合作社
中區中山路

除了宮原眼科，第四信用合作社也有滿滿的復古老建築風味，冰淇淋有許多自創研發的口味，喜歡中式糕點或乳酪蛋糕的吃貨們也一定要加點日出製作的點心，好吃又到位，不過人潮多需要排隊，須自行斟酌時間。

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客JingRou提供）

TOP 7／春丸餐包製作所
西區昇平街

店家靈感取自日本街角的麵包老店舖，利用小麥種酵母和日本熊本麵粉製作柔軟的餐包，可以單吃也可以在裡面夾入配料，有燒肉或火腿等鹹食，夏天到了也有芒果煉乳生乳酪這類清爽甜點口味喔！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客廖雞蛋提供）

TOP 6／成真咖啡COME TRUE COFFEE
西區民生路

審計新村又添一間新特色咖啡店，店內咖啡豆全都來自於非洲，由冠軍咖啡師團隊製作多款創意咖啡，對咖啡有研究的吃貨們一定要嘗試。此外，還有吃起來濕潤又帶有彈性的舒芙蕾、披薩、輕食等下午茶喔！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客布魯托提供）

TOP 5／老窗
北區育才街

白糖粿現點現炸，口感類似炸麻糬，酥脆帶有軟Q的口感很有趣味，改良版還可以撒上紅芋或抹茶粉，好吃又好拍！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客莉莉吃起來提供）

TOP 4／N.N. THAI THAI
龍井區台灣大道五段

位在東海商圈裡超好拍的泰式創意餐廳，供應著綠咖哩雞腿裙襬蛋包飯、辣炒打拋豬肉長棍麵包以及川味麻醬雞絲沙拉的獨特料理，用心的擺盤加上平價的價格， 很值得一訪！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Patrickchao提供）

TOP 3／序曲OVERTURE散策65
北區北興街

序曲系列分店的散策65專賣千層蛋糕，白色建築外觀沒有明顯招牌相當低調，但是老闆手作的千層蛋糕仍然吸引許多吃貨前來朝聖，千層內的鮮奶油比例高，口感滑順綿密，當日蛋糕口味須以店內供應為主喔！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客糖芃芃提供）

TOP 2／HUN貳
西屯區文華路

搜尋台中義大利麵一定會有這家，爆炸蛤蜊麵的蛤蜊真的多到爆炸！麵條彈牙且完美吸附醬汁，CP值相當高，同時店內著名的橘醬融合奶油和茄汁吃起來相當濃郁，也是很多吃貨必點的口味。

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Nini提供）

TOP 1／飪室RENSHI
西區美村路一段

印度咖哩控來吃！這裏有原味咖哩的「初次認識」、菠菜咖哩、加入腰果帶有奶香的堅果咖哩，以及重口味的醬爆咖哩四種，並可以選擇牛肉、雞肉或蔬菜為主菜，醬汁濃稠搭配白飯非常好吃，甩餅焦酥內軟嫩，嚼起來也相當有滋味！

▲台中餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客力卜二提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵

關鍵字：

MENU美食誌, 台中, 小野食堂, 無理, 台中第四信用合作社, 春丸餐包製作所, 成真咖啡, 老窗, N.N.THAITHAI, 序曲, HUN貳, 飪室
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