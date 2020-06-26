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Jennie回歸造型撞髮《棋靈王》？BLACKPINK、 Twice都跟上「觸角染髮」風潮

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編輯／Emily　圖／翻攝自ameblo.jp、IG@blackpinkofficial

染髮是改變造型的好方法，隨著流行一直有新花樣出現，像是特殊髮色、漸層、耳圈染等等，最近又興起一股「觸角染髮」的風潮，從韓國女團Twice、Blackpink的回歸新造型中，都可以看到瀏海挑染變亮，配上深髮色的獨特髮型，引起網友們熱烈討論。

▲觸角染髮。（圖／翻攝自ameblo.jp）

「觸角染髮」是將小部份的頭髮染上不同色系，通常著重在瀏海、頭頂部位，會選擇白金等亮色與黑、棕…深髮色形成對比，打造出吸睛的撞色感。Blackpink成員Jennie在回歸的預告照中，就能看到瀏海染成白金，配上黑頭髮的造型。

Jennie具有強烈風格的新造型，引發網路上熱烈討論，有人認為很前衛、好看，也有人感嘆：「時尚難懂」、「果然顏值很重要」，更讓人聯想到經典卡通《棋靈王》當中的主角進藤光，根本神還原。

許多韓國偶像也都跟上「觸角染髮」風潮，早一波回歸的Twice成員彩瑛也嘗試了這種髮型，但挑染部份選擇藍灰加金，配上深棕髮色，整體色系比較和諧，產生另一種風格，一般人可能比較好駕馭。

在歐美明星身上同樣能看到這個流行，像歌手Dua Lipa就是瀏海、頭頂、上層染金，搭配底層的黑髮，綁起來包包頭就會產生撞色對比。凱莉珍娜（Kylie Jenner）的頭髮雖然都是棕色系，但仔細看會發現，瀏海部分重點挑染成顯眼的淺金。


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關鍵字：

染髮, 觸角染髮, 挑染, 瀏海, jennie, blackpink, twice, 彩瑛
fashion.net

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