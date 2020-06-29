2020全台最新早午餐清單！吃完鐵鍋蛋餅，再來份高CP值的年糕串

2020最新早午餐排行榜報你知！最夯、新開幕的店家MENU都整理好了，猜看看TOP1是誰吧！

TOP10／福森院子FUSSEN COFFEE

桃園市

店家位於桃園藝文特區小巷中，庭院種植著不少綠色植物，與白色的建築襯出日式文青的氛圍，室內座位寬敞舒適，除了早午餐外還有提供季節性的冰淇淋舒芙蕾，軟綿的舒芙蕾搭配季節水果，酸酸甜甜的滋味很上癮。

▲（圖／美食客Serena提供）

TOP9／探柵

屏東市

屏東市2020年新開的早午餐店！整體裝潢以工業風為主，空間很大，販售的餐點非常多元，從西式的早餐盤、貝果到雞絲麵都有販售，法式香草鮪魚可頌的鮪魚份量很多，搭配生菜、脆薯等，吃完早餐活力十足！

▲（圖／美食客瓜瓜提供）

TOP8／因為所以

台南中西區

店面整體以白色及金色為主色，空間比較狹小一些，但佈置風格也充滿網美氛圍。海鹽香煎鮭魚早餐盤的鮭魚煎得恰到好處，表皮微酥咬開後魚肉也吸附滿滿肉汁，搭配炒蛋、蔬菜及日日鬆餅，份量不算太少，吃完很滿足。

▲（圖／美食客Sophie Li提供）

TOP7／懂滋咚吃韓風早午餐

台中北區

你早餐有吃過韓食嗎？韓式早餐店在台灣非常少見，店家提供如吐司捲、韓式蛋餅等韓國人比較常吃的早餐菜色給台灣人體驗看看，價格平實CP值高。中午也有提供部隊鍋、韓式炸雞等美食可以品嚐，來這裡一定要嚐嚐韓味滿滿的年糕串！

▲（圖／美食客巴豆夭提供）

TOP6／COPPII LUMII LIVING COFFEE冉冉生活

台北中山區 / 南港區

挑高寬敞且富有設計感的店面設計，不管是在這邊聊天還是辦公都非常適合。假日中午人非常多，記得早點拜訪。除了經典的早午餐盤外，冉冉生活的肉桂捲也是非常出名，肉桂捲表面的肉桂糖霜烤得酥脆，沾取大量的鮮奶油一起食用，當作飯後甜點再好不過了！

▲（圖／美食客Yang Chun提供）

TOP5／小和山谷PEACEFUL VALLEY

花蓮

小和山谷位於寧靜的花蓮壽豐山線周圍，裝潢保留了低矮的圍牆及懷舊的老宅建築，於內用餐彷彿時間也跟著一起慢了下來。餐廳只營業週五到週一，記得提前查看Facebook營業時間。店內從奶昔到咖哩飯都有販售，來花蓮玩時把小和山谷排入必訪行程吧！

▲（圖／美食客提供）

TOP4／MITAKA S-3E CAFE

台中

店家位於明亮的復古老宅中，除了餐廳外還有販售一些簡單的服飾。最有特色的就是今年推出的跳箱吐司，可以選擇想吃天然水果、果醬還是芋泥卡士達的餡料；土司較扎實，搭配中間滿滿的餡料，好吃又好玩，記得要在下午時段前往才有！

▲（圖／美食客台中美食晨軒Noah提供）

TOP3／春丸餐包製作所

台中

春丸餐包製作所從包裝到裝潢，都充斥著滿滿的日式文青氛圍，主要以販售長型的日式餐包為主，蓬鬆的日式餐包咬下後，口中充斥滿滿的奶香，台式的鹽酥雞夾入日式的餐包意外非常合拍，不妨試試看創新口味吧！

▲（圖／美食客Lily Geng提供）

TOP2／MATTER CAFE

新北板橋區

早上就可以吃到新鮮的舒芙蕾好幸福！位於早午餐戰場板橋，遲了販售舒芙蕾外還有販售義式燉飯、早午餐等食物，價格平實，招牌舒芙蕾蛋香濃厚，濕潤軟綿口感搭配楓糖就很美味。

▲（圖／美食客neru.foodie提供）

TOP1／MAMA’S 鐵鍋早午餐

台北松山區

MAMA’S整體裝潢以美式的大紅色與白色交織而成。專賣鐵鍋早午餐，餐點現點現做，利用鐵鍋器皿承裝更能保存餐點食用時的溫度。推薦必點藍莓系列，酸酸甜甜的藍莓中和了鹹食的油膩感，搭配生菜及酥脆的蛋餅，簡單就很美味。

▲（圖／美食客eateatforfun提供）

圖、文／MENU美食誌

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