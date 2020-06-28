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太妍「液態裙裝」完美包覆S曲線！罕見破尺度造型掀網暴動

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記者鮑璿安／台北報導

少女時代隊長太妍31歲仍是擁有逆齡美貌，近日她在個人IG上PO出一系列自拍，穿著水藍色絲質吊帶洋裝出鏡，即便只隱約露出上半身，也藏不住姣好身材。只見貼膚裙裝完美包覆泰妍身型，更讓豐滿上圍呼之欲出，少有的破尺度造型引發粉絲直呼：「超美。」

▲太妍 。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍驚喜PO出一連串自拍美照，穿著南韓潮流品牌City Breeze吊帶裙裝小露性感    。（圖／翻攝自太妍IG）

太妍在IG上擁有將近1480萬粉絲，出道多年人氣依舊，日前她驚喜PO出一連串自拍美照，只見太妍留著披肩長髮相當溫柔，妝容清淡之餘，最為亮眼就屬一抹紅唇，為整體增添性感氣息。視線向下一看，太妍穿著南韓潮流品牌City Breeze吊帶裙裝，水藍色偏光材質為造型注入一絲涼意，迎合她的雪白肌膚顯得相當誘人。

▲太妍 。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍 。（圖／翻攝自太妍IG）

▲裙裝偏向緊身的液態材質讓太妍S曲線若隱若現 。（圖／翻攝自太妍IG）

此外，偏向緊身的液態材質更是讓太妍S曲線若隱若現，搭配上方吊帶設計遊走於鎖骨之上，也悄悄讓豐滿上圍呼之欲出。即便太妍隨興蹲坐在地上自拍，光是露出上半身就已經讓粉絲暈頭轉向，這也算是太妍少有的火辣造型，不論何種角度都展現十足女人味。

▲太妍 。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍 。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍 。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍新單曲《HAPPY》夏季版也換上藍色系單品相當消暑 。（圖／翻攝自太妍IG）

而後太妍陸續公開了為新單曲《HAPPY》夏季版而拍攝的照片，同樣穿著藍色系單品，抓皺內襯搭配上漸層色罩衫，巧妙露出纖瘦「螞蟻腰」，頗有鄰家女孩氣息，並且在妝容上也運用偏光眼影打造五官深邃度，宛如人魚公主一般相當耀眼，太妍多種造型都成功hold住，順勢引發網友留言：「太美了」、「火辣又可愛」、「身材太好了」。

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關鍵字：

少女時代, 韓星, 女星, 太妍, City Breeze
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