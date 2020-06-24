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Jisoo穿「點點洋裝」扮仙女！秀智撞衫祭出美腿略勝一籌

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近期因正處發表新歌曲《How you like that》前夕，四位成員動作頻頻，其中Jisoo更一舉洗版貼出先前與韓版《ELLE》拍攝的Dior Parfums形象大片，身上所穿的白底黑波點洋裝，被發現與多名女星包括了秀智、Angelababy、木村心美⋯⋯撞衫，轉眼換上另一件休閒T恤，又再和秀智撞一次！

▲Jisoo撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo為Dior香水拍攝大片。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

BLACKPINK四位成員都非常受到時尚圈品牌寵愛，像Jennie便是名符其實的「人間香奈兒」；Lisa甫才為CELINE拍攝了黑白形象，Rose 與YSL關係特別良好，Jisoo則是Dior的最佳帶貨女王，Rose、Jisoo兩人近期還接力佔據《ELLE》雜誌版面。

▲Jisoo撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Angelababy。（圖／翻攝自微博）

Jisoo本次登上雜誌以這件來自Dior早秋系列的點點洋裝來營造甜美清新的風格，在擺滿花卉、水果的白色桌巾上，慵懶的托腮擺拍，畫面十分唯美動人。

不過其實這件洋裝已出現在鏡頭前多次，同為Dior寵兒的秀智，曾在韓版《VOGUE》6月號上穿過，秀智把下擺扣子敞開，露出白皙美腿性感略勝一籌。大陸女星Angelababy楊穎在Dior名字刺繡Tote Bag的形象照中穿著搭配；Dior日本區品牌大使木村心美以及日本知名演員新木優子也曾穿上身示範。

▲Jisoo撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲木村心美和新木優子也都曾穿過同款點點洋裝。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official、@yuuuuukko_）

接著看到Jisoo近期更新的另一張美照，穿著休閒的T恤與裙裝，拿著白色小花開心合照，同樣一件T恤，秀智日前也在帶貨Dior Bobby包的影片中穿過，Jisoo看來活潑甜美，秀智則是多了一分女人味，兩人都是活脫脫的仙女衣架子，駕馭起同件服裝各有千秋。

▲Jisoo撞衫 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Jisoo, 金智秀, blackpink, 雜誌, 秀智, 撞衫, Dior
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