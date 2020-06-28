fb ig video ETtoday search mobile

總是缺乏安全感、過於自我中心　踩中3大地雷變「異性絕緣體」　

>

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少女生樣貌相當出眾，卻總是在異性交往這方面栽了跟頭，其實問題並非出在外貌上，而是相處起來的方式讓男生覺得壓力很大，進而越來越疏遠，最後成為萬年單身的「男性絕緣體」，以下3個男生最害怕的地雷，你踩中了嗎？

# 過分依賴男生

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

稍微有公主病或許是可愛，不過任何事情都不放過異性友人，這可就不是優點了，試著思考一下，就連還沒在一起時，都能看到一些女生仗著自己的性別去使喚異性，說白了男生心裡也能感受到充當工具人的無奈，誰還敢和妳多加相處，單身也是正常。

# 過度自我中心

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

想要早日脫單，一定要放下身段和對方相處，有些女生連男生追到面前了，都不願意稍微往前站一步，然而曖昧到最後或許差一步就能升格戀人了，礙於不主動只能泡湯。所以自我為中心的想法絕對是地雷，因為沒有誰必須為誰多做什麼，要意識到感情中雙方都是平等的，才能長久共處。

# 處處缺乏安全感

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

安全感需要建立在兩人互相努力的基礎上，而非一時就能達成，然而缺少安全感也會讓兩人的關係相當疲累，因為就算在一起了，也免不了對方的異性朋友出現在眼前，如果任何事情都能成為把柄，這樣男生會認為交往起來非常心累，還不如退回原有的朋友關係比較自在。

►超優質！3大「愛情長跑星座男」 金牛適合當老伴、冠軍沒想到

►全中快放生！網狂點頭3大「幼稚男友特質」凡事都要爭到贏

關鍵字：

愛情, 交往, 戀愛, 情侶, 曖昧, 男友, 女友
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

蔡康永一句話打醒你：「為了有面子而去做的事，往往很丟臉」

蔡康永一句話打醒你：「為了有面子而去做的事，往往很丟臉」

夏天太熱穿不住長褲？遵守5大法則你也能穿短褲清爽上班去

夏天太熱穿不住長褲？遵守5大法則你也能穿短褲清爽上班去

余文樂實著「日本最高端支線」！MadnessＸConverse再曝光　用料都是高檔貨 女神同穿前衛「漁網裝」PK　宣美膚色內襯像「沒穿」辣贏韓藝瑟 只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間 一半的人都做過！5個常犯的「敷面膜錯誤」，有敷等於沒敷 回頭率破表！2020熱推又甜又酷的「外翹短髮」　4款女星範本顯氣質 Jennie回歸造型撞髮《棋靈王》？BLACKPINK、 Twice都跟上「觸角染髮」風潮 歐美火紅「軍人減肥餐」奉行3日速瘦4公斤　菜單裡竟有香腸、冰淇淋？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面