超多人都不知！「這色」泳衣顯白又襯膚，穿上自帶女神光

▲以往女生擔心顯胖的白色調，其實非常襯膚色。（圖／翻攝自IG/roxy，以下同)

編輯 / Lily

夏季是玩水的好季節，挑對泳衣更是加分利器，與其追趕流行購買熱賣款，島不如依據膚色挑選一件超顯白泳衣，讓你不用瘦也能自帶仙氣。

想要以女神姿態戲水，除了根據身形優勢挑選款式，膚色更是一大考量因素。台灣女生肌膚通常偏黃，如何利用顏色脫穎而出是關鍵，基本上來說白皙肌膚可挑暖色、高飽和色，健康膚色挑冷色調，增加對比度。

在 Instagram 查看這則貼文 Voda Swim Asia（@vodaswimasia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 4:30 張貼

白皙肌膚適合暖色、飽和色

肌膚偏白的女生，其實任何色都適合，建議挑選暖色調更出色，像是紅色、黃色等高飽和度顏色，幫助增添活力且能使膚色更為白皙。一般來說，白肌女生較無血色，若沒上妝又挑選藍色、綠色、紫色等，就會給人氣色不好的感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 WAVE SHINE（@wave_shine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 上午 1:44 張貼

健康肌用冷色調脫穎而出

白皙肌膚的毒藥，正是健康膚色的蜜糖，健康膚色最怕看起來膚色顯濁，因此用冷色調正好能增加膚色對比度，像是醒目的熱帶感藍、綠都能中和小麥肌膚，意外的淺粉色也能提升肌膚亮度，不妨大膽嘗試。

白色是自帶仙氣的萬能色

或許就像夏季衣櫃中的白洋裝，一件白色泳衣也能創造自帶仙氣效果，白色能讓女生意外顯白，而且性感、清香兩相宜。和亮白色比起，帶點黃的奶油白更好駕馭。若你正好想添購一件泳衣，請朝著白色系下手，包準不會出錯！

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