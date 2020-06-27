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LV新款「拆解包」要你三層一起揹！隨心情組合老花＋可愛配色　再猶豫就搶不到

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編輯／Duke

去年Louis Vuitton（LV）Multi Pochette一包三用的設計走紅全球，各大明星、藝人、網紅幾乎人手一顆，因此也帶動民眾購買，導致候補名單落落長，此現象或許在今年會有所改善，因為LV宣布7月將會迎來「LV3」包款，設計同樣結合三個Pochette小包，三層一起揹好時髦，還有多種配色可選，若是去年沒買到，這次不用猶豫了吧！

LV3 Pochette包款來自今年早秋系列，由女裝創意總監Nicolas Ghesquiere打造，傑登史密斯（Jaden Smith）、凱爾西周（Kelsey Asbille）等人演繹，整體設計與Multi Pochette不同，LV3主打三種Monogram設計，分別為Monogram塗層帆布、Monogram皮革壓紋及Monogram Reverse帆布，最後再藉由左右兩側的金色環扣串聯包款，讓各位享受自行組裝的樂趣，一包擁有超過3個功能，等於入手一個就賺到多個款式！

▲LV新款三合一包。（圖／翻攝自IG@lvj12、Louis Vuitton、CELINE官網）

▲LV新款三合一包。（圖／翻攝自IG@lvj12、Louis Vuitton、CELINE官網）

▲傑登史密斯、凱爾西周等人背上4種不同配色的LV3 Pochette。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

全新LV3 Pochette包款，暫定在今年7月上市，預計會推出多個配色，每款定價據悉為歐元1,700元（約台幣57,800元）。

除此之外，CELINE也在近日推出自己的Trio三合一包款，且定價較LV親民許多，大款僅台幣43,500元就能入手，小款更是便宜，只要台幣38,500元，同時還有超過10款配色可選，有選擇障礙的人，必定要再苦惱一波囉。

▲LV新款三合一包。（圖／翻攝自IG@lvj12、Louis Vuitton、CELINE官網）

▲LV新款三合一包。（圖／翻攝自IG@lvj12、Louis Vuitton、CELINE官網）

▲CELINE Trio大款共有10色可選，小款則有16色。（圖／翻攝自CELINE官網）

CELINE Trio包款簡約卻不失質感的設計，深獲小資女孩喜愛，因此材質選用平滑的小羊皮製作，並配有可調整式肩帶與三個拉鍊小袋，想要斜背、肩背或做手拿包皆可。

▲LV新款三合一包。（圖／翻攝自IG@lvj12、Louis Vuitton、CELINE官網）

▲款式皆配有可調整式肩帶與三個拉鍊小袋。（圖／翻攝自CELINE官網）

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關鍵字：

LouisVuitton, Pochette, LV3, 早秋系列, 傑登史密斯, Monogram, CELINE, Trio, 三合一
fashion.net

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