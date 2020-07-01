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安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦

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記者李薇／綜合報導

夏季出門要擦防曬，才能避免曬傷曬黑，但要怎麼挑選或是使用防曬，才是正確的方式呢？盤點很多人都會遇到的5大盲點，要特別注意跟小心，才能在夏天保持白皙又亮麗，其中資生堂安耐曬系列算是經典口碑商品，購物網站「Her和她」推出資生堂安耐曬金鑽高效防曬露，60ml，原價950元、特惠下殺688元，讓你盡情享受陽光夏天。

▲Her安耐曬。（圖／Her）

▲資生堂安耐曬金鑽高效防曬露 EX SPF50+、PA++++，60ml，原價950元、特價688元。點我購買。

防曬該怎麼做？把以下5點記下來就對了！

1.出門前30分鐘先擦防曬

雖然現在的防曬乳科技已經進步，但若是想讓防曬乳發揮最大的功效，建議可以在出門前30分鐘左右，先擦足量的防曬，讓成分均勻分散在肌膚上，達到更好的效果。

▲防曬,安耐曬,保養,資生堂,Her和她。（圖／pixabay）

▲防曬是夏天重要課題。（圖／pixabay）

2.依場合使用適合的防曬

一般出門建議挑選防曬係數15以上的防曬品，若是在太陽比較大的地方，建議選擇SPF跟PA數字越高的款式，如果需要長時間曝曬在陽光下，挑選SPF50、PA++++的防曬乳，可增強防禦的效果。

3.每隔1.5至2小時補擦

夏天一定會流汗，或是玩水的時候，水的沖刷，很容易讓防曬就會流失，因此建議每隔1.5至2小時就應該補擦，以維持防曬效果。

▲防曬,安耐曬,保養,資生堂,Her和她。（圖／pixabay）

▲防曬做好才能避免曬黑曬老。（圖／pixabay）

4.選購標示完整的產品

市面上的防曬品很多，選購時應該小心，選擇具有誠信的品牌，並且有衛生署許可字號及完整產品標示項目的防曬產品，避免肌膚受到傷害。

5.用量是否足夠

防曬霜塗太多可能會造成肌膚負擔，但塗太少又無法達到效果，建議在塗抹的時候，先估算一下用量，一整臉大約是50元硬幣的用量，大部分的人都是塗太少，這樣很容易造成不足夠的防護，很容易就會曬黑、曬老。

購物網站「Her和她」推出資生堂安耐曬金鑽高效防曬露，60ml，原價950元、特惠下殺688元，清爽的質地很適合台灣夏天使用，塗抹後也不會感覺到黏膩，而且SPF50+、PA++++的超強防護力，長時間戶外活動，一瓶就可以搞定。

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▲Her安耐曬。（圖／Her）

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fashion.net

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