瑞典小公主愛穿法國童裝　貴族氣質洋裝還有這些牌

▲瑞典王儲維多利亞公主（左起）抱著兒子奧斯卡王子、女兒Estelle公主與丹尼爾親王一家四口幸福甜蜜。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳雅韻／台北報導

瑞典王室第二順位繼承人、8歲的艾絲黛拉公主（Princess Estelle）從小活潑好動，但正式場合仍展現小淑女氣質，最喜歡穿法國品牌Charabia的洋裝，特色是運用親膚的蕾絲布料打造俐落剪裁的裙裝，不僅看起來華麗且親膚，讓小女孩穿出端莊感也穿得舒服。

▲Estelle公主常穿法國品牌Charabia洋裝，白色花瓣裝飾工藝細膩。（圖／達志影像／美聯社）



去年底瑞典王室宣布「瘦身」，國王卡爾十六世．古斯塔夫精簡王室成員，將5名孫兒從王室的稅金名單上除名，不僅為人民減輕負擔，也讓後代有自由人生，無須再履行王室職責，僅王儲維多利亞公主與其長女艾絲黛拉公主、兒子奧斯卡王子不受影響。因此艾絲黛拉公主在重要場合仍經常露面，大方優雅的Charabia童裝便是她的首選。

▲Charabia蕾絲洋裝點綴羽毛展現華麗感。（圖／品牌提供，以下同）



▲Charabia彩色小花洋裝（左）12,480元，漸層蛋糕洋裝11,780元。

展現貴族感的氣質洋裝選擇不少，微風集團旗下複合精品童裝店babyMADISON引進2017年創立的立陶宛童裝品牌Nikolia，擅長使用義大利高級面料，輔以歐洲手工刺繡、荷葉邊打摺，呈現如高級訂製服般的精緻做工，夢幻的設計短短3年已獲不少家長青睞；而Chloe Kids的mini-me款式則可與媽咪服裝配搭，今夏推出粉嫩漸層洋裝，同樣以浪漫風格吸引女孩。

▲風格浪漫的Nikolia水藍蝴蝶洋裝，10,280元。



▲Chloe Kids粉色漸層洋裝，17,980元。

