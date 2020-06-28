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麻瓜也能戴！《哈利波特》柏蒂全口味豆戒指、巧克力蛙項鍊可愛逼真

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編輯／Emily　圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp

《哈利波特》故事裡提到過許多神奇的魔法糖果，粉絲們一定很希望它們存在於現實中，日本飾品品牌U-TREASURE就來讓大家美夢成真啦！這次和《哈利波特》聯名，推出以魔法世界零食為主題設計的項鍊、戒指，讓你直接把巧克力蛙、柏蒂全口味豆戴在身上，可愛逼真的造型讓人好心動。

▲哈利波特糖果飾品。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

想當初哈利第一次搭霍格華茲特快車時，最早接觸到的零食就是「巧克力蛙」了，外面是華麗的盒子包裝，打開裡面是巧克力做成的青蛙，居然跟活的一樣會蹦蹦跳，還附贈巫師卡可以蒐集。「巧克力蛙」項鍊就把中間墜飾做成五角型盒子模樣，配上紫色寶石，造型華麗精緻，在扣環處還掛了巧克力青蛙。

▲哈利波特糖果飾品。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

項鍊的裝飾是縮小版，不會太過誇張，戴在脖子上小巧可愛，有金、銀、18K金三款，售價分別為19,800日圓（約台幣5,475元）、18,700日圓（約台幣5,171元）、60,500日圓（約台幣16,731元）。

▲哈利波特糖果飾品。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲哈利波特糖果飾品。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

故事中另一款出鏡率超高的零食就是「柏蒂全口味豆」，臭雞蛋、鼻屎…各種奇怪的口味都有，在這系列中被做成了戒指，五顏六色的豆子聚在一起，看起來繽紛可愛，戴在手指上超吸睛，有18K金、銀兩款，售價分別為121,000日圓（約台幣33,462元）、22,000日圓（約台幣6,084元）。

▲哈利波特糖果飾品。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲哈利波特糖果飾品。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

先前韓國飾品品牌O.S.T也推出過《哈利波特》聯名飾品，最新的系列有以故事中經典魔法物品為主題的飾品，像妙麗使用過的「時光器」就被神還原，還有魁地奇比賽中的「金探子」，以及四大學院的代表物「葛萊分多寶劍」、「史萊哲林小金匣」、「赫夫帕夫金杯」都被做成唯美的項鍊，粉絲絕對必收。


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關鍵字：

哈利波特, 飾品, 項鍊, 戒指, 聯名, u-treasure
fashion.net

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