提早1年開幕！台中2萬坪三井LaLaport商場　2022年對外見客

▲台中三井Mitsui Shopping Park LaLaport，預計2022年就完工。（圖／台灣三井不動產提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年台灣三井不動產持續積極在台佈局，今年3月正式宣佈旗下全客層購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport，進駐台中市東區，賣場坪數約2萬坪，強調僅距離台中車站6分鐘的步行距離，今（6／24）舉行動工儀式，時程也「提前一年」，預計2022下半年將開幕與台中市民見面。

三井LaLaport是該公司物販體系最強的系列，主打「全客層一日所需」，包括購物、餐飲、娛樂全都能一站體驗，台中三井LaLaport目前規劃有270家店舖，匯集多元的設施，目標是要成為台中東區豐富在地生活與榮景再現的全新購物商城。

其地點就位在台中市都會區，強調距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘，建築分為C棟與E棟，C棟以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計的元素，而E棟設計則與台中市民生活日常所倚賴的建國市場紅磚外牆相互輝映。

此外使用低樓層設計減少上下移動的不便，二棟商場建築中將會以天橋串聯，讓到訪的顧客更能輕鬆的移動與自在購物，3月宣布進駐台中時，原預計在2023年開幕，而再度規劃動工時程，目前宣布提前在2022年下半年就可啟用。

台灣三井不動產董事長下町一朗曾表示，LaLapor主要是針對都會區的客群做設計，是以「天天都可以來消費與生活」的概念來規劃，比起鎖定郊外大區域、民眾會專程前往的OUTLET模式，會提供更加生活性與服務性質的品牌與櫃點進駐，台中三井LaLapor周圍5公里商圈內約有100萬人口數，車程30分鐘商圈內更高達約有220萬的居住人口，都是其潛在客層。

目前台灣三井在台中，已進駐台中港開設Outlet Park，大小約為5.4萬坪，去年締造800萬人次前往，2022年除了台中三井LaLaport之外，包括台南Outlet Park與台北南港LaLaport，都預定在同年開幕。