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余文樂實著「日本最高端支線」！MadnessＸConverse再曝光　用料都是高檔貨

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編輯／Duke

受到風波影響與New Balance結束合作的余文樂，在恢復自由身後便展開他的全新計畫，因此在5月時，Madness與Converse的聯名也正式曝光，當中余文樂還標註日本Converse高端支線Addict，讓粉絲非常吃驚，不過後續卻無消無息，不經讓人懷疑為余文樂的個人訂製款，但是就在6月中旬，余文樂再度讓這雙鞋曝光，代表著將有機會在近期釋出，各位粉絲不妨期待一下吧！

▲Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666、Converse Addict官網）

▲余文樂釋出Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666）

余文樂釋出的這雙Madness X Converse Addict Chuck 70來頭不小，因為Converse Addict不僅由N.Hoolywood的主理人尾花大輔擔任創意總監，更是日本國內才有的最頂級支線。這回雙方攜手打造聯名鞋款，預期將採用頂級Outlast布料與針法，同時搭配Poron緩震鞋墊及Vibram登山大底製作，最後則是在Converse Logo下方印上Madness字樣標示聯名關係，至於其他細節余文樂沒有透露太多。

▲Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666、Converse Addict官網）

▲Converse Addict是日本國內才有的最頂級支線。（圖／翻攝自IG@lok666）

▲Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666、Converse Addict官網）

▲Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666、Converse Addict官網）

▲採用頂級Outlast布料與針法製作。（圖／翻攝自Converse Addict官網）

▲Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666、Converse Addict官網）

▲Madness X Converse Addict Chuck 70。（圖／翻攝自IG@lok666、Converse Addict官網）

▲中底搭載Poron緩震鞋墊與Vibram登山大底。（圖／翻攝自Converse Addict官網）

經過余文樂不斷曝光，該鞋款存在一定發售機會，不過是否會在近期迎來相關消息，一切還需等待余文樂進一步的消息囉。

與此同時，知名IG爆料帳號@py_rates_也曝光日本品牌Readymade和Nike的聯名系列，當中雙方將以經典鞋款「Blazer Mid」為藍本，帶來三款不同的設計。

根據@py_rates_的消息，三款鞋分別採用黑、灰、白為主調，並以橘色點綴，相當符合Readymade「質感軍事風格」的設計，並預計會在今年聖誕節期間登場，定價為美金160元（約台幣4,800元）。

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關鍵字：

余文樂, Madness, Converse, 高端支線, Addict, 日本, Chuck70, Vibram, Readymade, Nike
fashion.net

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