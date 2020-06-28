史努比躲帆布鞋裡好Q萌！新款聯名還有大地色帆布包、T恤也百搭

編輯／Emily 圖／翻攝自plazastyle.com

史努比《PEANUTS》漫畫迎來70週年，日本PLAZA新推出了「PEANUTS×CONVERSE」系列，讓史努比跟經典CONVERSE帆布鞋互動，印在包包、衣服、帽子等眾多商品上，整系列以舒服的米白、大地色系為主，使用帆布製成，兼具美觀和實用性，史努比控又要打開錢包了。

#包包系列

「PEANUTS×CONVERSE」系列有推出多種包款，帆布抽繩水桶包造型可愛、容量又超大，有黑、白兩色，中間是刺繡的史努比頭像，旁邊印滿CONVERSE標誌性的五角星星。這款售價5,390日圓（約台幣1,491元）。

另一種包款是可側背、可手提的小帆布包，中間是史努比塞在帆布鞋裡的圖案，有黑、白兩色，售價5,280日圓（約台幣1,460元）。另一個同形狀的帆布包尺寸比較大，上面印了史努比與鞋子排列的圖案，售價7,150日圓（約台幣1,978元）。

翻蓋式的斜背包有黑色、墨綠兩款，售價5,720日圓（約台幣1,582元）。黑色、土色的單肩包，售價6,490日圓（約台幣1,795元）。

除了可以背的包包，還有推出兩款小型的拉鍊收納袋，拿來裝雜物、當化妝包都很適合，梯形收納袋售價3,300日圓（約台幣913元）、方形收納袋售價2,860日圓（約台幣791元）。

還有小巧可愛的票卡夾，有銀、黑兩款，售價3,080日圓（約台幣852元）。

#服飾系列

服飾系列有多款短袖T恤，上面印了史努比跟帆布鞋互動的圖案，共有五款造型，顏色有米白、土色、黑色，售價4,950日圓（約台幣1,369元）。

想要全身史努比，還可以搭配棒球帽系列，共有三種不同圖案，每個圖案都有兩種顏色，全是好搭的大地色系，怎麼配都好看。售價4,620日圓（約台幣1,278元）。

另一個經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》，則是與美國的咖啡連鎖店TULLY'S合作，推出一系列聯名商品，這次的品項包含兩款隨行杯、可以疊在一起的白色馬克杯，以及黃色壓紋名片夾和環保購物袋，上面的圖案都是漫畫插圖風格，看了讓人回想起卡通中貓跟老鼠對峙的有趣情節。

在 Instagram 查看這則貼文 「トムとジェリー」公式（@tomandjerry_jp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 7 日 下午 6:31 張貼

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