試·開箱／「中東油田」夏季就靠它們撐場　網友一致好評的3款超持久粉底液

記者李薇／台北報導、攝影

夏季到來需要的粉底液也從滋潤款換到持妝的款式，尤其是容易出汗、出油的人，沒有一款控油的粉底更是完全沒辦法美美撐過夏天，盤點幾款超持久的粉底液，像是肌膚之鑰的恆霧光潤粉凝露、雅頓完美紐約24HR柔霧粉底液、雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底都是必買好物。

肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露，35ml、售價4200元

肌膚之鑰以往都是以光澤系的彩妝，受到很多女生的歡迎，7月即將推出全新的恆霧光潤粉凝露，以柔霧感的妝效為主，乳液狀的質地非常好推勻，擁有半霧面的遮瑕度，可以創造出細緻完美的好膚況，絕對是身為油性肌必備的選擇。

伊麗莎白雅頓 完美紐約24HR柔霧粉底液，30ml、售價1700元

這罐粉底液是隱藏版的神級好物，使用起來乳液狀的質地不但超級好推勻，超高的遮瑕度完全不需要再使用遮瑕膏，一下就可以把臉上的瑕疵全都遮蓋住，連毛孔都可以被收拾得一乾二凈，而且超級持妝，完全就是爆汗人的首選。

雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底，30ml、售價1,950元

提到持久型的粉底，網路上一致推薦雅詩蘭黛的粉持久完美持妝粉底，帶有一點滋潤度的粉底推開卻完全不會油膩，超高的遮瑕度可以直接打造出完美的底妝效果，而且幾乎都被油肌認證是夏天一定要擁有的單品。