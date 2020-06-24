疫情悶壞練漂亮鋼筆字　萬寶龍推書寫運動鼓舞人心

▲萬寶龍發起#InspireWriting全球活動激勵人心。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

讓人措手不及的新冠肺炎，使人們的日常生活產生巨大變化，以書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）正式發起#InspireWriting活動，邀請人們以各種形式的書寫來表達自我，達到撫慰人心的效果。今特別邀包括《ETtoday》等全球百大媒體參與The Power of Writing（書寫的力量）線上論壇活動，由英國字體設計師與書法家Seb Lester、大陸作家馮唐、英國《GQ》編輯Dylan Jones共同分享書寫心得。

▲英國書法家Seb Lester線上教學使用萬寶龍鋼筆寫出漂亮字體。（圖／記者陳雅韻攝）

▲萬寶龍邀請人們以各種形式的書寫來表達自我。



萬寶龍認為書寫是人們可互相聯繫的個人化方式，進而展現鼓舞的力量，書法家Seb Lester於線上論壇直接教學如何使用鋼筆寫出漂亮字體，而作家馮唐澤分享他為萬寶龍設計的專屬簡體字體。品牌則期望從#InspireWriting活動，讓參與者都能以自己極具特色的方式為世界留下隻字片語，目前已在官方IG分享多件啟迪人心的書寫作品，包括：美國科學家班傑明富蘭克林（Benjamin Franklin）、英國詩人威廉·華茲渥斯（William Wordsworth）、日本作家夏目漱石等人的經典名句，字字都展現書寫的快樂。

▲萬寶龍大師傑作系列珍貴樹酯款彈性筆尖鋼筆（左）32,500元，右邊兩款鋼筆價格依材質不同而異約18,200元起。

▲萬寶龍位於米蘭地區的大型戶外看板改以文字代替圖像，鼓舞城市復甦。

不僅邀大眾參與書寫活動，萬寶龍也改變行銷策略，將過往以商品為主角的廣告撤下，在米蘭Corso Garibaldi商業中心大型戶外看板上懸掛文字代替圖像，內容取自義大利歌曲《La Collina Dei Ciliegi》，內容指出疫情雖然將你我隔離，但抗疫過程卻讓你我的心更團結，字字為因疫情受創嚴重的義大利加油打氣。

▲萬寶龍於IG分享書寫者寫下的美國科學家班傑明富蘭克林（左）與英國詩人威廉華茲渥斯的名句。

蕭邦（Chopard）也因新冠肺炎疫情衝擊，發起Stay Happy活動，為居家防疫的人們解悶，讓大眾可上網下載品牌著名的Happy Clown小丑珠寶與金棕櫚圖案的著色紙，靠畫畫排遣寂寞；品牌聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾同時分享最喜愛的音樂曲目，收錄在LOVE Playlist、以及富動感節奏的SECRET Playlist，聽音樂調劑身心。

▲蕭邦因新冠肺炎疫情發起Stay Happy活動，提供免費著色紙下載供著色。（圖／翻攝Chopard IG）

