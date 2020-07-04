夏日老帽精選集出爐！5大品牌該買哪色好　看這篇就夠了

編輯／Duke 圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE

頂上配件百百種，舉凡髮帶、禮帽、貝雷帽、漁夫帽等，繼先前盤點夏日最佳漁夫帽後，終於輪到萬年不敗的「老帽」啦！這次《ET FASHION》為廣大的男士選進各大品牌的老帽，從街頭到精品都有，若是不想整理頭髮或是要提升整體造型，看這一篇夏日老帽盤點就夠了。

1.Noah NYC

十字架老帽是Noah NYC最經典的設計，並且帽型是公認的優秀，因此受到眾人的追捧，這次推薦的配色為綠色，推薦搭配黑色、卡其、白色或是同色系的單品。

2.Off-White

先前Virgil Abloh表示：「我想推動男裝變革，因為我對皮革與纖細輪廓有興趣。」這款皮革老帽便是全新理念下的產物，主體設計使用新Logo搭配高檔皮革製成，因此定價較為昂貴。

3.Burberry

Riccardo Tisci成為創意總監後大刀闊斧的改革，使Burberry有了新樣貌。這款老帽就使用品牌創始人Thomas Burberry名字縮寫為主軸，並搭配平織棉與三按扣細節製成，推薦搭配亮色系或是黑、白、灰等色調。

4.CPFM X Human Made

上回CPFM（Cactus Plant Flea Market）以第二個字句「Plant」為主題，用斜紋針織在老帽上大作文章，這次則使用「Flea」字句推出新款。推薦搭配米色、藍色的單品。

5.AMBUSH

以飾品出名的AMBUSH，在服飾方面也有所作為，不過這次改走保守路線，因此新款老帽以酒紅色為基調，搭配小Logo刺繡點綴而成。推薦搭配黑色、白色以及大地色。

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