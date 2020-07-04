fb ig video ETtoday search mobile

夏日老帽精選集出爐！5大品牌該買哪色好　看這篇就夠了

>

編輯／Duke　圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE

頂上配件百百種，舉凡髮帶、禮帽、貝雷帽、漁夫帽等，繼先前盤點夏日最佳漁夫帽後，終於輪到萬年不敗的「老帽」啦！這次《ET FASHION》為廣大的男士選進各大品牌的老帽，從街頭到精品都有，若是不想整理頭髮或是要提升整體造型，看這一篇夏日老帽盤點就夠了。

1.Noah NYC

十字架老帽是Noah NYC最經典的設計，並且帽型是公認的優秀，因此受到眾人的追捧，這次推薦的配色為綠色，推薦搭配黑色、卡其、白色或是同色系的單品。

▲夏日老帽推薦。（圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE）

2.Off-White

先前Virgil Abloh表示：「我想推動男裝變革，因為我對皮革與纖細輪廓有興趣。」這款皮革老帽便是全新理念下的產物，主體設計使用新Logo搭配高檔皮革製成，因此定價較為昂貴。

▲夏日老帽推薦。（圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE）

3.Burberry

Riccardo Tisci成為創意總監後大刀闊斧的改革，使Burberry有了新樣貌。這款老帽就使用品牌創始人Thomas Burberry名字縮寫為主軸，並搭配平織棉與三按扣細節製成，推薦搭配亮色系或是黑、白、灰等色調。

▲夏日老帽推薦。（圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE）

4.CPFM X Human Made

上回CPFM（Cactus Plant Flea Market）以第二個字句「Plant」為主題，用斜紋針織在老帽上大作文章，這次則使用「Flea」字句推出新款。推薦搭配米色、藍色的單品。

▲夏日老帽推薦。（圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE）

5.AMBUSH

以飾品出名的AMBUSH，在服飾方面也有所作為，不過這次改走保守路線，因此新款老帽以酒紅色為基調，搭配小Logo刺繡點綴而成。推薦搭配黑色、白色以及大地色。

▲夏日老帽推薦。（圖／品牌提供、翻攝自IG@pharrell、@ambush_official、品牌官網、SSENSE）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

老帽, Noah, Off-White, Burberry, CPFM, HumanMade, Palace, AMBUSH, VirgilAbloh, 十字架
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表

職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　

霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　

《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！ 香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕 夏日老帽精選集出爐！5大品牌該買哪色好　看這篇就夠了 其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳 夏季「虎斑橘」髮色正夯！髮型師曝「1秘訣」染出夢幻色 密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名 BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面