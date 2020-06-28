網友都在狂推！夏季不能沒有的5款粉餅　妝不溶都靠它們

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

夏天就是要控油的季節，很多人用完粉底液之後，還會使用蜜粉或是粉餅定妝，幫助臉部肌膚的妝容可以更加持久，盤點最近推出的蜜粉餅，有幾塊特別厲害，還集蜜粉、腮紅、修容等3效功能，直接一刷就搞定全臉妝容，超級值得擁有。

1.THREE 豔陽之吻蜜粉餅，12g、售價1800元

THREE 在24日全新推出豔陽之吻蜜粉餅，超美的「焦糖拿鐵」漸層設計，可單色或混刷使用，單刷非常適合拿來作為定妝蜜粉，另一邊則是作為修容使用，或是兩色混合作為咖啡色調的腮紅，也可以呈現出暖陽感的頰彩效果，一塊多用法超級方便。

2.NARS 裸光蜜粉餅，10g、售價1350元

NARS的裸光蜜粉餅因為是白色的粉體，因此又被稱為是「小白餅」，細緻透亮的蜜粉可以輕鬆遮蓋住臉上的油光，打造出完美細緻的妝容效果，可以讓毛孔瞬間隱形，看起來肌膚就會光滑又細嫩，很多粉絲更是拿來作為髮絲油膩的吸油面紙，搭配粉撲在髮根搓一搓，頭髮就可以瞬間變得蓬鬆。

3.PONY EFFECT絕對無瑕全能柔焦粉餅10.5g、售價1,000元

新品小名超全能小金餅，堪稱行走的固態粉底液，兼具粉底與粉餅雙重功效，粉體擁有3倍柔焦技術同時具備遮瑕力與保濕度，粉質超輕薄極細緻，一拍皮秒級零毛孔，上臉呈現高級柔焦粉霧感！粉體內含控油粉末，增添印加果籽油，可於肌膚表面形成保水膜，吸收過多的汗水和皮脂，使用後可使妝感清爽不易泛油光。

4.ALBION 皙潤雪膚輕感粉餅，售價1,680元

ALBION的雪膚粉餅系列在之前就曾是美妝版的火紅的常駐商品，很多人都沒辦法忽略它那細膩的粉質以及打造出來的妝感，針對今年夏季，再度推出全新的皙潤雪膚輕感粉餅，比起過往的粉質更加精緻，輕柔的粉體可以打造出看起來宛如沒有上妝的裸透感肌膚。

5.媚比琳 FIT ME反孔特霧控油粉餅，6g、售價320元

延續 FIT ME 家族裸膚底妝，持妝貼膚科技能與肌膚緊密貼合，零粉痕、超服貼、更持久，賦予肌膚最自然柔焦微霧妝感，獨特Micro Powder 12H 控油粉體，針對台灣消費者肌膚容易出油及毛孔粗大等問題，有效修飾毛孔、打擊油光。