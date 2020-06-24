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台北永康街GUCCI藝術牆要說掰掰了！快來與告別作合影留念

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

GUCCI藝術牆（Art Wall）自2018年開始進駐台北永康街，不僅是品牌為宣傳最新主題概念的利器，更重要的是美化了城市街景，亦成為民眾的打卡地標，對於附近居民來說是倍感殊榮的一件事。不過為配合政府都更計畫，GUCCI正式宣布藝術牆要與大家說再見了，即日起完工最後一項告別作，將持續到拆除前的最後一刻，大家可要好好把握時間前往拍照留念！

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲台北永康街藝術牆最後告別作以「Off The Grid」為主題展出。

台北是繼紐約、米蘭、倫敦、香港、上海後第六個參與GUCCI藝術牆計畫的城市，從2018年底進駐以來，平均每2～3個月會更換一次牆面主題，不過上一次於2019年11月換上Gucci Mémoire d’une Odeur香氛主題後，便因為疫情關係一直無法更換。

經過了半年，於即將面臨拆除作業的前夕，GUCCI決定於本月24日起展出最新可持續系列「Off The Grid」形象廣告，作為永康街藝術牆的告別作，並將持續撐到最後一刻，想要拍照留念、打卡的朋友們，不妨趁著端午連假前往一趟，好好欣賞永康街藝術牆最後的身影。據悉，品牌也正在尋覓下一個適合作為藝術牆的地點，相信在短暫告別後，很快就能與大家再相見。

《回顧過往作品》

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲2018年11月 Gucci DIY Knitwear。

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲2019年2月 Chime for Change – To Gather Together。

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲2019年5月 Gucci 2019 早秋形象廣告。

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲2019年7月 Gucci宣言 – MANIFESTO。

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲2019年9月 Gucci 2019秋冬形象廣告：＃GucciPrêtÀPorter。

▲GUCCI藝術牆。（圖／品牌提供）

▲2019年11月 MÉMOIRE D’UNE ODEUR 香氛主題藝術牆。

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關鍵字：

GUCCI, 台北永康街, 藝術牆, 打卡, 拍照, 都更, 拆除, 告別作
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