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不怕膠原流失！　新一代「聚雙旋乳酸」澎潤自然美有感

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▲醫師們在醫學美容研討會中，一同討論新一代的「聚雙旋乳酸」，分享建議與看法。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

隨著年紀增長，新陳代謝變慢之外，膠原蛋白的流失，也是不少民眾所苦惱的事情，不過拜醫美科技進步所賜，留住青春已不再遙不可及！在一場醫學美容研討會中，醫師們一同對「自體膠原蛋白增生」的新方向，給出建議與看法。

▲▼ 艾麗斯研討會 業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲醫師們參與醫學美容研討會，共同討論「聚雙旋乳酸」。（圖／記者劉亮亨攝）

儷寶德皮膚科診所院長鄭國良表示，「聚雙旋乳酸是一種新型的膠原蛋白增生劑，它具有多孔性微球體的構造，大小大概是30至70um，可以吸引纖維母細胞靠近，產生一個自體的膠原蛋白，它整個結構及強度像是一個很好的皮膚支架，可以讓膠原蛋白產生的更多、更長久」。

▲▼ 艾麗斯研討會 業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲儷寶德皮膚科診所院長鄭國良。（圖／記者劉亮亨攝）

有些民眾會靠醫美微整來維持青春，醫美市場也逐漸追求「自然美」，新一代的「聚雙旋乳酸」成了變得自然又美麗的關鍵！黃柏翰皮膚科診所院長黃柏翰表示，「我們身為皮膚科醫師，會擔心這些膠原蛋白增生劑在注射到體內後，產生一個不可控的增生狀況，那這樣病患就會變成所謂的『網紅臉』。新的聚雙旋乳酸重要的特色就是醫師可以根據病患的需求，去調整要注射的量或濃度，醫師可以在每一次注射之後，去評估前一次注射的結果再做調整」。

▲▼ 艾麗斯研討會 業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲黃柏翰皮膚科診所院長黃柏翰。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 艾麗斯研討會 業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲醫師們參與醫學美容研討會。（圖／記者劉亮亨攝）

彭賢禮皮膚科診所院長彭賢禮表示，「聚雙旋乳酸可以依照泡製不同的濃度來施打在不同的部位，比如說一般稀釋的時候，就適合施打在要改善膚質或是局部凹陷的地方，讓凹陷部位變得飽滿，如果是有輪廓線條的地方，比如說下巴，我們就可以用比較高濃度的泡製。聚雙旋乳酸是經過美國FDA核准的，它的安全性有官方認證，另外它的成份是人體可以吸收的，不會有殘留的問題」。

▲▼ 艾麗斯研討會 業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲彭賢禮皮膚科診所院長彭賢禮。（圖／記者劉亮亨攝）

醫美科技的進步，讓人人都有留住青春的機會，不過醫師也提醒民眾，進行任何醫美療程之前，一定要謹慎選擇合格的醫師與醫療院所，以確保療程安全與效果品質。

關鍵字：

醫美, 皮膚科, 聚雙旋乳酸, 膠原蛋白
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