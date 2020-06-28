fb ig video ETtoday search mobile

「愛心化妝鏡」自帶光圈、置物台超實用！轉個角度一秒變身小夜燈

>

編輯／Emily　圖／翻攝自10x10.co.kr

韓國文具雜貨10X10常販賣許多可愛、好用的小物，這次有一款「愛心化妝鏡」大受歡迎，愛心形狀的鏡子造型可愛，粉嫩配色完全激發少女心，化妝鏡上方還加了超亮的LED照明燈，讓你化妝看得超清楚，不化妝時居然還能轉個角度，一秒變小夜燈。

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

「愛心化妝鏡」做成可愛的愛心形狀，鏡子周圍裝了一圈LED燈，化妝時打開這個強力照明，臉上的毛孔、細紋都照得一清二楚，下方還加了放大效果的小鏡子，觀察局部五官時超好用，化妝時有了這兩個輔助設計，才能不漏掉臉上任何瑕疵，畫出更精緻的妝容。

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

鏡子下方不只是單純的底座，還貼心的做了置物空間，把化妝品、飾品擺在上面都很適合，再也不用怕找不到化妝品了。

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

沒化妝的時候，可以把鏡子180度轉動，讓燈光朝下，鏡子馬上變身成小夜燈，擺著一點也不佔空間，多樣化功能讓小資族超心動。

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

這款鏡子共有粉紅、薄荷綠、淡黃三種顏色，售價45,000韓元（約台幣1,103元）。

▲愛心化妝鏡。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

想畫出完美妝容，就要有一面好的鏡子，外國品牌Impressions Vanity專門推出各種化妝鏡，鏡子周圍加上燈光照明，才能看得更清楚，除了普通的方形、圓形，他們先前曾和Hello Kitty合作，推出Kitty頭型的化妝鏡，可愛的貓耳加蝴蝶結造型整個萌翻，用它們化妝也太療癒。


►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

化妝鏡, 鏡子, 化妝, 雜貨, 小物, 夜燈
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間

只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間

回頭率破表！2020熱推又甜又酷的「外翹短髮」　4款女星範本顯氣質 夏天太熱穿不住長褲？遵守5大法則你也能穿短褲清爽上班去 蔡康永一句話打醒你：「為了有面子而去做的事，往往很丟臉」 女神同穿前衛「漁網裝」PK　宣美膚色內襯像「沒穿」辣贏韓藝瑟 品木宣言「靈芝水」驚喜價849元！快用4層保濕法　養出少女肌 奧斯塔羅12星座一周運勢0629-0705　牡羊獲得喘息機會、獅子做事像無頭蒼蠅 總是缺乏安全感、過於自我中心　踩中3大地雷變「異性絕緣體」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面