「愛心化妝鏡」自帶光圈、置物台超實用！轉個角度一秒變身小夜燈

編輯／Emily 圖／翻攝自10x10.co.kr

韓國文具雜貨10X10常販賣許多可愛、好用的小物，這次有一款「愛心化妝鏡」大受歡迎，愛心形狀的鏡子造型可愛，粉嫩配色完全激發少女心，化妝鏡上方還加了超亮的LED照明燈，讓你化妝看得超清楚，不化妝時居然還能轉個角度，一秒變小夜燈。

「愛心化妝鏡」做成可愛的愛心形狀，鏡子周圍裝了一圈LED燈，化妝時打開這個強力照明，臉上的毛孔、細紋都照得一清二楚，下方還加了放大效果的小鏡子，觀察局部五官時超好用，化妝時有了這兩個輔助設計，才能不漏掉臉上任何瑕疵，畫出更精緻的妝容。

鏡子下方不只是單純的底座，還貼心的做了置物空間，把化妝品、飾品擺在上面都很適合，再也不用怕找不到化妝品了。

沒化妝的時候，可以把鏡子180度轉動，讓燈光朝下，鏡子馬上變身成小夜燈，擺著一點也不佔空間，多樣化功能讓小資族超心動。

這款鏡子共有粉紅、薄荷綠、淡黃三種顏色，售價45,000韓元（約台幣1,103元）。

想畫出完美妝容，就要有一面好的鏡子，外國品牌Impressions Vanity專門推出各種化妝鏡，鏡子周圍加上燈光照明，才能看得更清楚，除了普通的方形、圓形，他們先前曾和Hello Kitty合作，推出Kitty頭型的化妝鏡，可愛的貓耳加蝴蝶結造型整個萌翻，用它們化妝也太療癒。

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