5個渣男行為令人瞬間想分手！從不主動聯繫、口無遮攔都超傷人

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、《漢娜的遺言》劇照

情侶之間有爭執、吵架是必然，但若是真心想和另一半走到最後，再怎麼吵也不會有離開對方的想法。但有時也可能因為對方一些行為而萌生「乾脆分手算了」的念頭，像是以下幾個瞬間都很容易讓人心灰意冷，除了審視對方，也警惕自己別成為造成分手的罪魁禍首。

＃微小的付出也錙銖必較、百般不願

把別人對自己的付出都當作理所當然，也許懂得說謝謝，卻不曾真正放在心上，輪到自己該為對方付出時，就變得錙銖必較，一點點不方便、一點點累人，便覺得付出是犧牲、是損失，所以常要求對方以等價回報。這種行為真的會讓人瞬間心死。

＃不尊重也不在乎

不管是在什麼樣的關係裡，互相尊重都是最基本，萬一你發現你的另一半其實一點都不尊重你，經常挖你的痛處、不給你面子，且一點也不會站在你的立場思考，那就表示他絲毫不在乎你的感覺，和你在一起或許只是想使自己看起來更體面而已。

＃從不主動聯繫

如果不主動聯絡他，他便不會想到要主動聯繫你，如果哪天彼此都不說話，這段感情是不是就結束了？一段感情裡沒有人能永遠當主動的一方，如果感受不到相等的回應，任誰都會想離開的。

＃斷不了對前任的情份

與前任藕斷絲連是所有女孩都不可能接受的，雖然不可否認前任是曾經最愛的人，但是既然決定分開就應該斷乾淨，偶爾的問候都還正常，但如果明顯還存在著情份，曖昧聊天、單獨見面，那現任成為了什麼？

＃破口大罵、口無遮攔的時候

雖然說氣頭上什麼話都說得出來，但是也該知道言語是最傷人的利器，如果總是口無遮攔，習慣在發脾氣的時候人身攻擊、說些令人傷心的話，即使事後道歉也彌補不了長久累積下來的壓力。如果你的另一半是這樣的人，也許他只是把你當作發洩情緒的管道，與其委屈自己，不如狠下心離開。

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