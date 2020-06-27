賈靜雯獲RV設計師親筆繪製插畫！高跟鞋藏洋蔥…網狂讚：女神

▲賈靜雯正能量深受巴黎鞋履品牌Roger Vivier設計師Gherardo Felloni肯定 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

金鐘視后賈靜雯升格零負評女神，日前她在IG PO出美照，原來照片中的畫作來頭不小，出自巴黎鞋履品牌Roger Vivier設計師Gherardo Felloni之手，因相中賈靜雯滿滿正能量，攜手於IG分享貼文。賈靜雯更換上「I Love Vivier」高跟鞋出鏡，並寫下「藝術能撫慰人心」的字樣，期望緩解疫情期間全球粉絲的焦慮心情。

巴黎鞋履品牌Roger Vivier於六月底舉辦 「I Love Vivier」企劃，由設計師Gherardo Felloni親自發起，強調即便此刻困難仍要緊抓彼此、相愛相惜。設計師更親自繪製插畫，搭配愛心I Love Vivier跟鞋，銀色鞋履旁點綴了象徵生機的花朵，頗有暖心寓意。

在 Instagram 查看這則貼文 賈靜雯（@alyssachia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 24 日 上午 12:46 張貼

▲I Love Vivier珍珠麂皮低跟鞋，NT$43,000。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

女星賈靜雯也受邀響應活動，於24日在個人IG PO出貼文，並寫下「藝術能撫慰人心」的字樣，與插畫緊靠合照。畫面中她穿著簡約奶茶色夾克搭配黑褲，腳踩一雙銀色I Love Vivier高跟鞋，展現無可挑剔的氣質。 該鞋款出自2020秋冬款式，以緞面、麂皮樣貌呈現，刺繡和水晶妝點鞋面，不論正面、反面都能呈現愛心形狀，外觀上相當獨特，暗藏暖暖正能量。畫面公開後也引發網友直呼：「姐姐凍齡」、「根本22歲」、「人美心也美。」





▲賈靜雯升格帶貨女王，夯包DIOR Bobby與TOD’S Timeless一個都不少。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

賈靜雯人氣旺，早已成為新一代「帶貨女王」，日前她也背上夯包DIOR Bobby白色翻蓋包擺拍一波，逆齡顏值搭配隨意條紋襯衫展現視后氣息；或是在帶著波妞與咘咘前往海邊遊玩時，親民造型下藏了一顆TOD’S Timeless異材質拼接撞色包，私服照樣展現時尚度。