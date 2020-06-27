52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

▲伊能靜被網友狂讚狀態太好、看起來好年輕。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜微博

女星伊能靜近來參加大陸實境節目《乘風破浪的姐姐》，今年52歲的她在節目中肌膚緊緻光滑、身材苗條，站在比她還年輕的女星身旁也沒輸，超強凍齡好狀態被許多網友盛讚「少女感滿滿」、「說她32我都相信」、「是吃了防腐劑嗎」、「我要是52歲能這樣，做夢都會笑醒」，更引起粉絲「跪求保養秘笈」。她曾在節目中透露了一些自己維持身材、凍齡保養的小秘訣，快來看看她到底都怎麼保養的。

#不吃冰冷食物和飲料



她說自己不吃冰冷的食物、不喝冰冷的飲料，「這是我的一個健身老師告訴我的，我也奉行了很長一段時間，我覺得是有用的」。

從冰箱拿出來的東西不能直接喝，像是冰淇淋、汽水都不行，如果真的要喝汽水的話，就只能喝放在室溫中、沒冰過的。因為冰冷的食物會引起血管收縮，進而降低人體的代謝，若是配上高糖食物，就容易發胖，減肥也會變得更困難。

#維持泡澡習慣



「不管在哪裡，我都會盡量保持泡澡的習慣。」泡澡能消耗熱量、幫助身體新陳代謝，還能舒壓、美顏養膚，幾乎天天泡澡的她，如果外出，還會另外帶消毒水先把浴缸消毒過並清洗乾淨，再在水中加入「牛奶泡澡粉」，讓肌膚更白嫩。另外，她還會趁著泡澡時塗抹護髮膜護髮，利用熱氣幫助髮膜吸收，每次泡澡就能同時美肌和修護髮絲。

#只喝對身體有益的「飲料」



她認為「你喝了什麼，也能決定你的健康」，所以她平時盡量不喝過多的咖啡和濃茶，只喝水、花茶、花果茶及現榨果汁，且果汁不能加糖加冰，在工作比較忙的時候，她還會調麥蘆卡蜂蜜放在保溫杯裡帶著隨時喝，幫助提高免疫力。

此外，她還有一個私房小秘方：「養氣湯」，將紅棗7顆、枸杞一把、黃耆2片和黨參一起放在水裡煮開，然後當水喝，喝完就再加水沖泡，喝到泡不出顏色為止，能補血補氣讓氣色紅潤，還能改善女生常有的手腳冰冷。

#盡可能多運動

她每天都會盡量抽出時間運動，會做有氧運動，也做重量訓練，更曾透露很愛熱瑜珈，可以安靜和緩地伸展身體，同時一邊排汗排毒，就好像同時將身心靈的「毒」都排出。

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