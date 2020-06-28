萬寶龍世界時區錶勾動旅行魂　雙層錶盤看了不眼花

▲全新萬寶龍明星傳承系列腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

看著萬寶龍（Montblanc）新款明星傳承系列世界時區腕錶，想出國旅行的念頭就愈發強烈，不過因新冠肺炎疫情只能將出遊計畫擱置，先了解這款再版的功能錶如何靠單錶冠掌握世界時間，派上用場之日必能得心應手，品牌共推出藍色面盤的不鏽鋼錶、限量500只的棕色面盤18K玫瑰金錶2款。

▲萬寶龍明星傳承系列世界時區腕錶18K玫瑰金款（左）674,500元，精鋼款224,800元。



新版萬寶龍明星傳承系列世界時區錶採雙層面盤設計，上層為藍寶石水晶玻璃，上覆包覆銠或玫瑰金金屬鍍層，使北半球體的大陸和子午線能高於海平面與海洋，下層則為日夜顯示轉盤，配備24城市環圈、指示佩戴者本地時區的紅色尖端三角形，功能清晰易辨；所有功能靠單一錶冠設定，拉出第一段可調校時針，第二段調整分鐘與時鐘，而按壓8時位置按把到欲設定的城市對準基點，時分針會同步運行。

▲ARNOLD & SON大旅行家世界時區Globetrotter腕錶，519,600元。（圖／ARNOLD & SON提供，以下同）



ARNOLD & SON大旅行家世界時區Globetrotter腕錶也以獨特3D立體設計面盤吸睛，橫面欣賞猶如拱形大橋，運用雕刻、噴砂與手繪呈現北半球，有趣的是時間改以紅箭頭標示，在錶冠第二段可調整當地時間、第三段將地理位置對準阿拉伯數字即可完成世界時區設定，當腕錶走時一圈，代表主視覺的北半球也跟著轉一圈，功能與賞玩性都吸引人。



▲ARNOLD & SON大旅行家世界時區Globetrotter錶的面盤採3D立體設計。

