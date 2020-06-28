美妝活動送禮不手軟！GA水慕斯粉底搭限量刷具　Sisley快閃店免費頭皮檢測

記者張毓容／台北報導

美妝品牌為了吸引消費者關注，常會推出各種活動，除了近幾年來很盛行的期間限定快閃店，消費就送限量贈品的回饋方式也很受到歡迎。近來包含彩妝品牌Giorgio Armani和髮肌保養品牌Hair Rituel by Sisley都推出活動，不論是限量迷你氣墊、神級刷具，或是免費頭皮檢測加送小禮，都讓美妝保養控期待不已。

▲Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉底，30ml，NT$2,350。（圖／品牌提供、記者張毓容攝，以下同）



說到Giorgio Armani最熱賣的明星產品，其中絕對不能不提被網友譽為人生中必有一罐的「人生粉底」—完美絲絨水慕斯粉底，能完美修飾瑕疵、柔焦毛孔的遮瑕效果，加上能創造出奶油美肌的輕盈柔霧妝感，因而大受歡迎，成為GA最經典、也是最賣座的粉底。

▲只要購買水慕斯粉底或紅氣墊，即可從3款明星熱賣商品精巧版任選1款加贈。



為回饋粉絲，GA特別於07/01至07/31推出3重買贈好禮活動。首先，凡於活動期間至GA櫃上購買「完美絲絨水慕斯粉底」或「訂製絲光精華氣墊粉餅」，即可獲得明星商品精巧版3選1，包含「完美絲絨水慕斯遮瑕精萃1.5ml」、「訂製光保濕亮顏定妝噴霧10ml」和「黑曜岩新生奇蹟精萃露10ml」。

▲消費滿額加贈的限量「亞曼尼塑顏粉底刷」，可幫助水慕斯粉底輕鬆打造更完美的妝感。



另外，活動期間內，消費滿額NT$6,000且包含「完美絲絨水慕斯粉底」或「訂製絲光精華氣墊粉餅」，再加贈內含「GA Logo壓紋訂製圓包」和「訂製絲光精華氣墊粉餅 精巧版3g」的精緻隨行組。

最不能錯過的是，購買任一款粉底液與任一氣墊粉餅達NT$4,850，即可獲得由日本匠人手工打造的「亞曼尼塑顏粉底刷」，細膩刷毛能完美服貼臉部五官，不容易留下刷痕，不用高深技巧也能輕鬆完美底妝。

▲髮肌保養品牌Hair Rituel by Sisley於台北新光A11打造期間限定快閃沙龍。（圖／品牌提供，以下同）



除了GA粉底回饋活動，承襲Sisley專業植物美容學和肌膚抗老保養知識，延伸至髮肌養護上的頂級髮肌保養品牌Hair Rituel by Sisley，為幫助消費者更了解自身髮肌狀況，並擺脫夏季常見的髮肌困擾，特別於台北新光三越A11打造期間限定頂級髮肌快閃沙龍，提供一對一專屬服務，找出個人髮肌問題的解決方案，讓你夏日也能擁有閃耀豐盈彈亮的健康秀髮。

▲現場除了可免費檢測髮肌狀況，還有專業諮詢師一對一建議養護方案。



Hair Rituel by Sisley頂級髮肌快閃沙龍現場運用來自法國的專業「頂級智慧科技髮肌檢測儀」，現場幫助消費者檢測髮肌、髮絲所有狀況，並由專業髮肌諮詢師針對個人需求的髮肌護理，提供客製化專屬養護方案。

即日起開放至7/1（三），且只要參加體驗髮肌檢測服務，即可獲得精美體驗禮一份，將Hair Rituel頂級養護產品帶回家。

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