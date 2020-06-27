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白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

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▲白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁也不怕。（圖/翻攝自IG）

▲白色衣物往往有越洗越黃的困擾。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

編輯 / Lily

夏季正是白T的季節，但往往一不小心沾到髒汙，像是吃東西時的醬汁或是汗漬，衣服就毀了！一直越買越多也不是辦法，許多人會用漂白水清洗，但也會越洗越黃，甚至染色，試試以下5個網傳超有效秘方，幫助延長白T壽命，越洗越白吧！

白醋

穿白T超怕喝有色飲料，像是沾到果汁就超難去除，這時候可以試試倒上些許白醋，利用沾濕的牙刷反覆刷除，再用清水洗淨即可。

▲▼白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁也不怕。（圖／Unsplash）

▲白糖在餐廳應該不難取得。（圖／Unsplash）

白糖

你一定也有被醬汁沾得滿身都是的經驗，這時候越洗反而會越暈染，這時可以試試和店家要些白糖，先將污漬部分用水打濕，接著灑白糖在上面，反覆搓揉，接著再沖洗乾淨。

爽身粉

以粉吸油的概念，應該不陌生吧！吃麻辣鍋時若是不小心沾到辣油，能洗掉的機率微乎其微，這時候可以在污漬處倒上爽身粉，等待吸油之後，再用紙巾將粉末擦掉，利用雙手揉搓再洗掉就大功告成。

▲▼白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁也不怕 。（圖／記者吳靜君攝）

▲防疫期間，酒精已經成為生活必需品。（圖／記者吳靜君攝）

酒精

上班或是上學時，總有不小心被原子筆畫到的經驗，想要清除原子筆污漬其實超簡單，拿出手邊的備用酒精，以棉花棒沾取後，在污漬處反覆塗抹，直到污漬變淡，接著再正常清洗即可。

▲▼白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁也不怕。（圖／Unsplash）

▲刮鬍膏除了舒緩，原來還有去污作用。（圖／Unsplash）

刮鬍膏

你一定不知道刮鬍膏也是好物，刮鬍膏通常具有去污清潔成分，像是白色衣物沾到口紅或是粉底，這時可以抹上一些刮鬍膏，再以紙巾慢慢擦除，污漬變淡後，再用清潔劑搓揉一下就會回復原貌。

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關鍵字：

白T, 白色衣物, 清潔, 洗衣
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