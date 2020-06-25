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周杰倫8萬元AIR DIOR光速上腳搶亞洲第一　蕭敬騰晚5小時撞鞋T恤藏秘密

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▲Air DIOR限量高筒球鞋，將兩大品牌的特色完全發揮。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

周杰倫端午節一大早不是吃粽子，而是曬出他穿Air Jordan I High OG Dior限量高筒球鞋的帥照，還笑問：「哥想問問各位鞋頭，哥這樣算是全亞洲最速上腳嗎？」哥真的是光速上腳，蕭敬騰緊跟在後，晚了5小時，選在中午秀鞋，並表示開心跟哥撞鞋，而且白T恤還跟代言有關，這雙鞋台灣今晚（6/25）7點開始在DIOR官網登記抽籤，7/1公佈結果。

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲周杰倫在端午節早上曬新鞋。（圖／翻攝周杰倫IG）

DIOR與Air Jordan攜手推出的Air DIOR限量鞋，2019年底在邁阿密舉辦的2020早秋男裝秀亮相，立刻成為焦點，各方潮人都希望擁有。鞋款以頂級牛皮製作，染上DIOR經典的灰色，「AIR DIOR」字樣出現在Jumpman Wings 標誌上方，Nike的勾勾則採用Oblique斜紋提花。

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲周杰倫穿Air DIOR到麥吉machi machi手搖飲店、自家潮牌店PHANTACi。（圖／翻攝周杰倫IG）

周杰倫搶在端午節早上曬新鞋，在河堤邊穿著白T恤配牛仔褲簡簡單單，不搶了鞋子的光芒，他也穿著新鞋到愛店「麥吉machi machi」喝手搖飲、巡視自家潮牌PHANTACi，這時換上的當然是PHANTACi的衣服，再抱顆籃球，很符合籃球鞋的情境。

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲蕭敬騰穿Uber Eats白色T恤配牛仔褲，搭配Air DIOR球鞋。（圖／翻攝蕭敬騰IG）

蕭敬騰晚了5小時，在端午節中午曬鞋，不只和周杰倫撞鞋還撞衫，都是白T恤與牛仔褲，不過T恤藏了小巧思，竟是他代言Uber Eats的Logo Tee，與周董一樣克盡職責，隨時宣傳，他po文寫下：「小弟跟哥撞鞋撞的（得）開開心心，等鞋頭們來撞喔！」

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲周杰倫、蕭敬騰 Air Dior球鞋。（圖／翻攝周杰倫、蕭敬騰IG）

▲蕭敬騰在鞋筒上露出白色襪子，更有效果。（圖／翻攝蕭敬騰IG）

AIR DIOR有高、低筒，都將在台灣時間6月25日晚間7點開放登記，但登記順序與是否中籤無關，7月1日將公佈有購買資格的幸運名單，想和兩位哥撞鞋，別忘了投籤。

▲AIR DIOR。（圖／品牌提供）

▲Air Jordan I Low OG Dior低筒球鞋，70,000元。（圖／品牌提供）

▲AIR DIOR。（圖／品牌提供）
▲Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋，80,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

周杰倫, 周董, 蕭敬騰, 老蕭, DIOR, AIR DIOR, Air Jordan 1
fashion.net

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