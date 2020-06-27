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LIFE・經典／後疫情的新生活　Zen Work Pod重新定義住家與辦公室

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▲autonomous Zen Work Pod。（圖／翻攝autonomous官網）

▲Autonomous推出Zen Work Pod辦公空間。（圖／翻攝Autonomous官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球化的生活，新冠肺炎的出現，疫情也波及到全世界，雖然目前世界許多國家感覺慢慢解封，卻是考量經濟與政策不得已的結果，2020上半年的群聚禁止，在家上班的風氣也隨之而起，一間Autonomous的公司，主打「家中工作室」結合「禪」的概念推出Zen Work Pod，讓使用者在家打造自己的工作小天地。

▲autonomous Zen Work Pod。（圖／翻攝autonomous官網）

或許對於一般在都市居住空間有限的人而言，一間家中的小書房，甚至是一張桌子，就能成為自己在家上班的工作區域，然而容易被打擾也是事實，或是辦公到一半，突然想拿起吸塵器開始打掃家裡也有可能，而針對一些比較需要專注工作或是容易分心的族群們，Autonomous推出一個獨立工作室的想法，如果你有院子，就能打造一個「自家公司」。

▲autonomous Zen Work Pod。（圖／翻攝autonomous官網）

描述得直接一點，其實就是獨立於主屋外的工作室，然而重點是擺在「獨立空間」、「隱私」、「個人小天地」的概念，因為工作時總不希望被打擾，可以心無旁騖的完成作業，無論是屋外與屋內設計，都採用最簡約線條，希望用平靜心情的視覺，開啟一整天的繁忙工作。

▲autonomous Zen Work Pod。（圖／翻攝autonomous官網）

然而，也可以說這樣的「套件」重新定義住家與辦公室，其結構以橡木與胡桃木，結合鋁板製成，大面積的落地窗加上頗有設計感的傾斜屋頂，挑高的空間讓內部產生開闊感，可視所在地區的氣候狀況加裝空調，木質感的溫馨感就算一整天待在裡面辦公也沒問題。

▲autonomous Zen Work Pod。（圖／翻攝autonomous官網）

這樣的空間與需求，在疫情期間更被強化了，統一的模組提供更方便的組裝，在付款之後最快2至4天就能收到材料，72小時就能將這個工作室組合起來，甚至還附帶提供5年的房屋保固服務，售價為9,500美金起跳，折合台幣約28萬元。

▲autonomous Zen Work Pod。（圖／翻攝autonomous官網）

關鍵字：

LIFE經典, 住家, 辦公室, work form home, 新冠, 疫情, 肺炎
fashion.net

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