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一起追劇吧！「3招」克服遠距離戀愛　教你戰勝焦慮不安

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▲▼「3招」克服遠距戀愛　戰勝焦慮不安 。（圖／翻攝自IG）

▲話題性情侶也過不了「遠距離戀愛」這關。（圖／翻攝自IG/francescafarago）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前Netflix實境節目《慾罷不能》成功促成了一對情侶Francesca和Harry，兩人戀愛話題性十足，節目播畢後不僅真的晉升為真實情侶，甚至還求婚、見了雙方家長，沒想到最終仍是分手，理由竟因為遠距離戀愛。事實上遠距戀愛能修成正果的人得靠智慧，以下三個方式參考看看，開花結果或許並不難。

▲▼「3招」克服遠距戀愛　戰勝焦慮不安 。（圖／UNSPLASH）

▲身處遠距需打造有默契的生活模式。（圖／Unsplash，以下同）

1.建立溝通模式

愛情中的爭執，許多都是不安全感作祟，而這個不安全感更是遠距最難度過的關卡，因為久久才能見一次面，兩人的生活時間表和溝通模式就更為重要，例如每天固定要視訊的時間，下班或是睡前簡單的報備，這些看似小事，但卻能讓身處異地的兩個人，感覺好像對方就在身邊。

▲▼「3招」克服遠距戀愛　戰勝焦慮不安 。（圖／UNSPLASH）

▲訂定未來的旅遊計畫也不錯。

2.一起追一樣的劇

即便兩個人在不同地方，也可以共同計劃做一些事，增加彼此的話題，例如約定看同一部劇，甚至一起安排運動計畫，即便是遠距離也能互相連結，這些事可以幫助串起更多有趣話題，讓兩人的愛火和新鮮感能延續更久。

3,設定共同目標

遠距離戀愛最常爭執的點就是，當我需要你的時候你去不在身邊，這個爭執看似沒意義，因為早在決定戀愛的那刻，這就已經是既定的事實。但為了避免類似狀況發生，建議兩人可以訂立短期目標，例如下一次見面的日子，或是一些值得期待的事情，都能幫助舒緩焦慮不安的反應。

▲▼「3招」克服遠距戀愛　戰勝焦慮不安 。（圖／UNSPLASH）

▲不管戀愛與否，別忘了建立交友圈來豐富生活。

最愛的人不在身邊，交往中卻要適應一個人生活，建立自己的交友圈，看似辛苦但卻點點滴滴能化為彼此間的戀愛養分，一個人的時候好好經營自己，讓下次見面時的你更容光煥發，兩個更好的人，更容易往好的方向一同前進。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 交往, 關係, 遠距離
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