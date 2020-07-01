日本小香奈兒聯名寶可夢！皮卡丘、伊布同色系相機包　背著走可愛翻倍

編輯／Emily 圖／翻攝自online.samantha.co.jp、peachjohn.wacoal.com.tw

《精靈寶可夢》每次有新品總是讓粉絲瘋狂，這次他們和日本包包品牌Samantha Thavasa合作，推出「遇見寶可夢」系列，以皮卡丘、伊布、卡比獸等人氣角色設計出多種包款，有方形相機包、透明果凍包，還有寶貝球造型的側背包，每一樣都兼具可愛與時尚感。

#相機包

相機包是最近很流行的包款，小小的長方形，配上印了字母的寬背帶，特別有時尚感，好看的包型配上超萌寶可夢，更讓人無法抗拒。這系列有皮卡丘、伊布、卡比獸、耿鬼四款，中間是角色的臉，包包則做成相同色系。

#果凍包

夏天很適合背上透明感的果凍包，這系列有黃色皮卡丘和紫色耿鬼兩種款式，可以手提或側背，中間的內袋還印了他們的圖案。

#側背包

寶貝球造型側背包就像一顆放大版的寶貝球，不是單純的圓形，而是做成有立體感的形狀，背上它彷彿化身成寶可夢訓練師，還能變身最時髦的反派火箭隊。

#手提包&短夾

方形手提包上面的圖案是小小的印花，看起來比較有氣質，共推出五種花色，除了皮卡丘、耿鬼和黑、白寶貝球款，還有一個是粉紅色夢幻款，仔細看會發現上面印了超多隻可愛的夢幻，完全激發少女心。

▲以上介紹的包款售價皆為17,380日圓（約台幣4,782元）。

這五款花色還有做成短皮夾，讓你包包、錢包都是寶可夢。

▲短夾售價14,080日圓（約台幣3,874元）。

喜歡寶可夢商品的話，日本內衣品牌PEACH JOHN的姊妹牌 GiRLS by PEACH JOHN先前也推出一系列寶可夢內衣，有印滿皮卡丘的無痕無鋼圈內衣，淺黃顏色活潑可愛，還有以伊布為靈感設計的粉紅色蕾絲內衣組，一款上面有唯美的伊布刺繡，另一款則仿造仙子伊布造型，充滿女人味。

▲皮卡丘無痕無鋼圈內衣售價台幣890元。

▲蕾絲內衣組仙子伊布款售價台幣1,090元、刺繡款售價台幣1,490元。

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