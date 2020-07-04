七夕好想要它！CHANEL「三合一鍊子小包」CP值爆表　快向男友許願

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奢侈品牌不計其數，旗下經典款也都有各自的擁護者，不過要說哪個品牌最受女孩喜愛，CHANEL（香奈兒）絕對名列前茅，最近CHANEL更結合火熱的三合一設計推出「鏈子小包」，各位男友知道七夕該買什麼禮物了吧？

▲CHANEL推出鏈子小包。（圖／翻攝自品牌官網）

CHANEL除了2.55、Chanel 19、Chanel Gabrielle、Boy Chanel等知名包款外，小皮件也是不能錯過的單品之一。此款鏈子小包為CHANEL新一季的皮件，外觀設計加入經典菱格紋與雙C標誌，並採用三合一設計，鏈帶上的長方形皮件可以用來放置手機，而下方的拉鏈手拿包則可一分為二，用來存放鈔票、信用卡、零錢或是個人用品都很方便，想要的話還能選擇其中一款帶出門，CP值超高的！

▲結合經典菱格紋、雙C標誌以及三合一設計。（圖／翻攝自品牌官網）







▲鏈袋上的小包可放置手機，長方形手拿包可以存放鈔票、信用卡、零錢或是個人用品。（圖／翻攝自品牌官網）

目前CHANEL鏈子小包已於全台各大專櫃上市，定價為台幣96,800元，還沒想好要買哪款CHANEL手袋的女孩或是對七夕禮物毫無頭緒的男友們，買下這款鏈子小包絕對沒錯。

各位女孩若是不知道要送男友什麼，不妨考慮Louis Vuitton（LV）Trio信差袋，整體設計同樣為三合一，採用Monogram塗層帆布搭配Monogram Reverse帆布製成，同時配有可拆式拉鏈袋及零錢包，方便又實用。





▲Louis Vuitton Trio信差袋，定價為台幣66,500元。（圖／翻攝自品牌官網）







▲配有可拆式拉鏈袋及零錢包。（圖／翻攝自品牌官網）

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