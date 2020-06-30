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奢侈品牌的創意總監很難當嗎？研究指出：有效期限大概只有5年

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編輯／Duke

法國奢侈品牌GIVENCHY（紀梵希）日前揮別Clare Waight Keller，正式宣布Matthew M. Williams接任創意總監一職，其中原因沒人知道，但有人指出Clare無法像前任總監Riccardo Tisci創造爆款才遭到撤換，不過投資公司Bernstein則有不同的看法，該公司表示在正常狀況下，奢侈品牌的創意總監只有5年「有效期限」，隨後就會進入撞牆期，而品牌的利潤也會隨之下降。

▲創意總監有效期限。（圖／路透、品牌提供）

▲Clare Waight Keller（左）揮別GIVENCHY，由Matthew M. Williams（右）接任創意總監一職。（圖／路透、品牌提供）

根據各大奢侈品牌過去的業績、股價及企業價值，Bernstein發現在數十個創意總監帶領下，各品牌利潤在第二年開始增長，第四、五年時達到巔峰，第六年進入撞牆期，因此5年是所謂的有效日期。

▲創意總監有效期限。（圖／路透、品牌提供）

▲Bernstein發現各品牌利潤在第四、五年時達到巔峰。（圖／品牌提供）

由於創意總監的工作就是定義品牌風格與形象，並設計與監督產品與商店裝潢，GIVENCHY之所以撤換任職三年的Clare Waight Keller，原因在於對品牌幾乎沒有獲得實質上的幫助，所以GIVENCHY才會選擇才華洋溢的Matthew M. Williams接任創意總監。

雖然多數奢侈品牌專門販售皮件與服飾，不過針對季節與趨勢，各品牌也會進行調整，對於沒有死忠客群的品牌來說比較吃虧，這也是年輕創意總監較為辛苦的地方，因為CHANEL（香奈兒）、Louis Vuitton（路易威登）等品牌擁有無數的經典設計，因此這些創意總監將有更多的磨合期可以運用。

▲創意總監有效期限。（圖／路透、品牌提供）

▲CHANEL、Louis Vuitton擁有無數經典設計與客群，也給新任創意總監更多的磨合期。（圖／路透）

另外，Bernstein指出Dior（迪奧）、Louis Vuitton、Burberry、Bottega Veneta（BV）的創意總監都在近三年上任，並且都替品牌創造龐大利潤，屬於安全名單。除此之外，Gucci（古馳）創意總監Alessandro Michele是在2015年上任，不過他為Gucci貢獻爆炸性的銷量，所以不會那麼快被撤換。

▲創意總監有效期限。（圖／翻攝自IG@gucci）

▲Alessandro Michele為Gucci貢獻爆炸性的銷量。（圖／翻攝自IG@gucci）

►GIVENCHY宣布「女神卡卡前男友」為創意總監　搶翻聯名爆款都出自他之手

►周杰倫8萬元AIR DIOR光速上腳搶亞洲第一　蕭敬騰晚5小時撞鞋T恤藏秘密

關鍵字：

創意總監, 有效期限, GIVENCHY, MatthewM.Williams, RiccardoTisci, CHANEL, LV, Dior, BV, Gucci, Burberry
fashion.net

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