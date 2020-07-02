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「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自m.10x10.co.kr、store.kakaofriends.com

睡覺時開一盞小夜燈總會比較安心，再配上安定、舒緩的香氣更加療癒，韓國文具雜貨10X10就推出一款「迪士尼香氛小夜燈」，造型是透明泡泡球狀，裡面有可愛的小熊維尼、三眼怪、雪寶等人氣角色，在黑暗中能發光之外，還會散發不同的香味，有它陪伴入睡絕對能一夜好眠。

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

「迪士尼香氛小夜燈」系列有四種款式，迪士尼角色們都裝在透明泡泡裡，看起來好像雪花水晶球，《玩具總動員》的三眼怪配上螢光綠底座，《冰雪奇緣》的雪寶則配上淺藍底座，小熊維尼和小豬款，分別搭配橘黃和桃紅，每一款都超級可愛，打開燈後更漂亮。

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

除了夜燈功能，把下方底座轉開放入芳香劑，裝好後就能發出清新香味，小熊維尼款是純淨棉花，聞起來有清涼的海洋感，小豬款是甜甜水果，會發出桃子的香氣，三眼怪款是棉花糖香，如同糖果一般甜膩，雪寶款則是可可，會有新鮮佛手柑氣味。這系列售價14,400韓元（約台幣353元）。

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

另外，韓國Kakao Friends也有推出一款新的「海灘酒吧萊恩香氛夜燈」，造型是萊恩慵懶的趴在椰子樹下，打開開關椰子樹會發出迷幻的霓虹燈光，真的很有海灘夏日風情，看了好想去度假，燈的底座打開同樣能裝入芳香劑，很適合放在床頭，用香氛放鬆身心、陪伴入睡。這款售價25,000韓元（約台幣613元）。

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲迪士尼香氛小夜燈。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

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關鍵字：

迪士尼, 香氛, 夜燈, 三眼怪, 雪寶, 小熊維尼
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