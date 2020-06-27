fb ig video ETtoday search mobile

捐50塊被罵翻！Virgil Abloh直接拍賣「未上市」限量鞋　所得550萬全數捐出

>

編輯／Duke

先前Virgil Abloh捐贈50美元（約台幣1,500元）給反種族歧視團體被罵翻後，他澄清「捐款只是一小部分，未來將會持續捐贈」，隨後Virgil Abloh立即以行動表示。近日，他將預定在7月發售的Off-White X Air Jordan 4「Sail」拿出來拍賣，並將收益全數贈予Inquest和The Black Curriculum，最終得標價為15萬英鎊（約台幣550萬元），而Virgil Abloh也將善款全數捐出，為種族歧視議題出力。

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲先前Virgil Abloh捐贈金額過低遭到砲轟，現在他拍賣限量鞋款並捐出所得台幣550萬元。（圖／翻攝自美聯社）

Off-White X Air Jordan 4「Sail」是以奶油白為基調的鞋款，整體設計維持聯名系列一貫的解構手法，並搭載「Air」字樣與防盜扣。此次為了黑人議題，Virgil Abloh特地拿出一雙來拍賣，得標者不僅可以選擇自己的尺寸，還能得到Virgil Abloh的親筆簽名，因此就有許多粉絲衝著「未上市」、「親筆簽名」的誘因前往eBay上出價，目前拍賣會已經落幕，最終得標價來到150,100英鎊（約台幣5,517,287元）。

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲Off-White x Air Jordan 4 Sail尚未發售。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲此雙未上市鞋款，得標者可以自選尺寸，並得到Virgil Abloh的親筆簽名。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

另外，Nike創辦人Bill Bowerman在1970年左右打造的Waffle Spikes，最近也被蘇富比（Sotheby’s）拿來拍賣，雖然該鞋款老舊、泛黃且鞋底鋼釘生繡，卻沒有降低鞋款的價值，目前拍賣價為11萬美元（約台幣330萬元），截標日則是美國時間6／26。

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲Bill Bowerman在1970年左右打造的Waffle Spikes。（圖／翻攝自蘇富比官網）

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲泛黃、生鏽沒能影響鞋款的拍賣價。（圖／翻攝自蘇富比官網）

除此之外，香港創意工作室AllRightsReserved為了替受疫情影響的人士出力，近日也攜手蘇富比拍賣一系列潮流單品，當中包括多啦A夢1：10雕塑、KAWS：HOLIDAY HONG KONG毛絨公仔、VERDY造型燈等，最終募得1,026,250港幣（約台幣3,899,750元）。

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲未市售Off-White x Air Jordan 4拍賣價驚人。（圖／翻攝自AllRightsReserved、IG@virgilabloh、蘇富比官網、美聯社）

▲AllRightsReserved攜手蘇富比拍賣一系列潮流單品。（圖／翻攝自AllRightsReserved、蘇富比官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

VirgilAbloh, 反種族歧視, Off-White, AirJordan4, 未上市, 親筆簽名, 黑人議題, Nike創辦人, BillBowerman, 蘇富比, AllRightsReserved, 多啦A夢, KAWS, VERDY
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

超優質！3大「愛情長跑星座男」 金牛適合當老伴、冠軍沒想到

超優質！3大「愛情長跑星座男」 金牛適合當老伴、冠軍沒想到

2020下半年愛情運勢5個星座要注意　雙魚為渣男放棄自己、天蠍衝動易出事

2020下半年愛情運勢5個星座要注意　雙魚為渣男放棄自己、天蠍衝動易出事

瘦身菜單好難記？超簡單「1357減脂口訣」學起來　照著做就沒錯

瘦身菜單好難記？超簡單「1357減脂口訣」學起來　照著做就沒錯

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑 只能戀愛不能嫁的3種男人　早認清現實別傻浪費時間 超多人都不知！「這色」泳衣顯白又襯膚，穿上自帶女神光 一半的人都做過！5個常犯的「敷面膜錯誤」，有敷等於沒敷 資生堂「小金管」絕世低價739元！乳液、防曬、妝前全搞定　熱賣30萬支必囤 Jennie回歸造型撞髮《棋靈王》？BLACKPINK、 Twice都跟上「觸角染髮」風潮 沒信心？不夠喜歡妳？男生在感情上不主動的5個真相

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面