捐50塊被罵翻！Virgil Abloh直接拍賣「未上市」限量鞋　所得550萬全數捐出

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先前Virgil Abloh捐贈50美元（約台幣1,500元）給反種族歧視團體被罵翻後，他澄清「捐款只是一小部分，未來將會持續捐贈」，隨後Virgil Abloh立即以行動表示。近日，他將預定在7月發售的Off-White X Air Jordan 4「Sail」拿出來拍賣，並將收益全數贈予Inquest和The Black Curriculum，最終得標價為15萬英鎊（約台幣550萬元），而Virgil Abloh也將善款全數捐出，為種族歧視議題出力。

▲先前Virgil Abloh捐贈金額過低遭到砲轟，現在他拍賣限量鞋款並捐出所得台幣550萬元。（圖／翻攝自美聯社）

Off-White X Air Jordan 4「Sail」是以奶油白為基調的鞋款，整體設計維持聯名系列一貫的解構手法，並搭載「Air」字樣與防盜扣。此次為了黑人議題，Virgil Abloh特地拿出一雙來拍賣，得標者不僅可以選擇自己的尺寸，還能得到Virgil Abloh的親筆簽名，因此就有許多粉絲衝著「未上市」、「親筆簽名」的誘因前往eBay上出價，目前拍賣會已經落幕，最終得標價來到150,100英鎊（約台幣5,517,287元）。

▲Off-White x Air Jordan 4 Sail尚未發售。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）







▲此雙未上市鞋款，得標者可以自選尺寸，並得到Virgil Abloh的親筆簽名。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

另外，Nike創辦人Bill Bowerman在1970年左右打造的Waffle Spikes，最近也被蘇富比（Sotheby’s）拿來拍賣，雖然該鞋款老舊、泛黃且鞋底鋼釘生繡，卻沒有降低鞋款的價值，目前拍賣價為11萬美元（約台幣330萬元），截標日則是美國時間6／26。

▲Bill Bowerman在1970年左右打造的Waffle Spikes。（圖／翻攝自蘇富比官網）







▲泛黃、生鏽沒能影響鞋款的拍賣價。（圖／翻攝自蘇富比官網）

除此之外，香港創意工作室AllRightsReserved為了替受疫情影響的人士出力，近日也攜手蘇富比拍賣一系列潮流單品，當中包括多啦A夢1：10雕塑、KAWS：HOLIDAY HONG KONG毛絨公仔、VERDY造型燈等，最終募得1,026,250港幣（約台幣3,899,750元）。

▲AllRightsReserved攜手蘇富比拍賣一系列潮流單品。（圖／翻攝自AllRightsReserved、蘇富比官網）

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