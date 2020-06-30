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三麗鷗全員化身小企鵝！超萌雙層杯　倒入飲料Hello Kitty、美樂蒂可愛現身

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編輯／Emily　圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp、store.kakaofriends.com

日本三麗鷗家族周邊商品總是讓人心動，隨著夏天到來，Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂等成員們也禁不起酷熱，逃到南極混入企鵝群，全員換上毛茸茸企鵝裝萌度大增，粉嫩配色看起來清新可愛！還推出清涼消暑的雙層冷飲杯，倒入飲料能在杯中看見角色們。

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

三麗鷗家族的新周邊是「企鵝系列」，角色們全部改穿毛毛企鵝裝，Hello Kitty、美樂蒂套上粉紅色企鵝裝，身型變得圓滾滾，肥肚肚配上短短的手腳超呆萌，頭上一樣別著他們招牌的蝴蝶結，造型有夠Q。

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

布丁狗配合他的顏色，穿上黃色企鵝裝，頭上一樣戴著標誌性的棕色畫家帽，看起來怎麼比較像小雞？大耳狗套上冰藍色企鵝裝，清涼色系視覺上特別消暑，酷洛米則維持他一貫的紫色，穿上夢幻薰衣草紫，頭上露出惡魔耳朵，看起來俏皮可愛。企鵝娃娃系列售價2,200日圓（約台幣606元）。

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

夏天一定會喝冷飲，三麗鷗也推出了超可愛的「雙層冷飲杯」，外層是透明的、內層則是角色們的輪廓，有Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗三種款式，分層設計能有效維持溫度，讓杯內飲料一直都是冰冰的，方便又好用，而且加了飲料還能讓內層角色清楚浮現，實在太萌啦！這款售價1,540日圓（約台幣424元）。

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

另外，韓國的Kakao Friends也配合夏天推出新系列，把人氣角色Apeach變成美人魚，粉嫩桃子長出美人魚尾巴整個萌翻，抱著海豚，配上貝殼、珍珠、海星裝飾好唯美，真想跟他一起徜徉海底世界。這系列有一款絨毛娃娃和兩款吊飾，售價分別為25,000韓元（約台幣614元）、9,000韓元（約台幣221元）。

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）

▲三麗鷗企鵝娃娃。（圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp）
 

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關鍵字：

三麗鷗, 企鵝, 娃娃, 玩偶, 杯子, HelloKitty, 美樂蒂, 大耳狗, 布丁狗, 酷洛米
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