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SacaiＸNike最新聯名「4款配色」全揭露　燃起鞋迷的入手慾望

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編輯／Duke

即將在今年暑假上市的「Sacai X Nike Vaporwaffle」，隨著知名IG爆料帳號@sloebyjc公開藍白配色與黑白配色後，另個情報帳號更一次揭露四款配色，當中包括黃綠配色及白紅配色，目前情報露出是暫定7月發售，照片曝光後已令許多鞋迷期待發售日到來。

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲先前就已經曝光的黑白配色與藍白配色。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

透過IG情報帳號@ovrnundr.io帶來的消息，除了上回介紹的藍白與黑白外，這次迎來的是黃綠及白紅的真實樣貌，該鞋款以阿部千登勢拿手的解構手法為Vaporwaffle增添更多層次。

新配色的主體設計以黃配綠、白配紅為基調，前者加入黑、灰鞋帶增加設計感，後者使用黑、綠鞋帶裝飾，並在Swoosh注入灰色調點綴，讓Hybrid（混血）特性發揮到最大；鞋底設計也是該系列的一大重點，特別是這次添加的中底系統，使得鞋後跟翹起，有助於增加舒適度，並帶來更強烈的視覺感，絕對能為穿搭加分不少。

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲以黃綠色為主調，加入黑、灰鞋帶增加設計感。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲在Swoosh上注入灰色調點綴。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲新的中底系統預計能夠增加舒適度。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲與上個聯名系列相同的雙層鞋舌設計。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

此外，Adidas全力研發的新款跑鞋「Adizero adios Pro」，目前已經正式發布，該鞋款搭載最新技術，透過與運動員的相互交流，並經過調校後，被品牌稱為「最快的長跑鞋」，企圖與Nike的Air Zoom Alphafly NEXT%一較高下。

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲Adizero adios Pro被Adidas稱為最快的長跑鞋。（圖／翻攝自Adidas官網）

Adidas adizero adios Pro主要搭載兩項新技術，分別為EnergyRods碳纖維與LightstrikePRO泡棉。首先是EnergyRods碳纖維，此次Adidas利用五根碳纖維模仿腳的骨骼以提供穩定性，同時糾正跑者錯誤的彎曲行為； LightstrikePRO泡棉則是Adidas最輕且靈敏的緩震材料，可提供緩震和能量存儲，讓跑者在長距離比賽中，幫助保持速度，從而實現發展專業級跑鞋的願景。

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲sacai x nike四色公開。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io、Adidas官網）

▲搭載兩項新技術，分別為EnergyRods碳纖維與LightstrikePRO泡棉。（圖／翻攝自Adidas官網）

該鞋款預計在6／30於指定店點發售，定價部分則未公開，想要的朋友記得先筆記開賣時間喔！

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關鍵字：

Sacai, Nike, Vaporwaffle, 解構鞋, 阿部千登勢, 混血鞋款, Adidas, AdizeroadiosPro, Nike, AirZoom, AlphaflyNEXT%
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