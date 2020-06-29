「馬卡龍色迷你瓦斯爐」讓煮菜變夢幻　IG曬料理照必備這一款

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@drhows.official、smartstore.naver.com、vvstore.jp

平常煮火鍋、烤肉常會用到迷你瓦斯爐，通常它們的造型都醜醜的、沒什麼特別，反正能用就好，但韓國Dr.Hows推出一款「馬卡龍色迷你瓦斯爐」，翻轉你對它的既有印象，粉嫩少女色系讓瓦斯爐變成美美廚具，用它來煮菜畫面一定超可愛，對於喜歡分享料理照的人來說，這款絕對必收。

韓國Dr.Hows推出的「馬卡龍色迷你瓦斯爐」造型小巧輕便，適合一人在家料理，簡約的設計讓它不同於傳統瓦斯爐，看起來更有時尚感，配上粉嫩的馬卡龍色系，讓人少女心噴發，就連內附的瓦斯罐包裝也好粉嫩。這系列有奶油白、粉紅、淺黃和薄荷綠四色，每一款都好看，根本無法抉擇。

對於喜歡在IG分享料理照片的人來說，一定會想用漂亮的廚具來替畫面增添美感，這款瓦斯爐剛好符合這些需求，不管是拿來煮火鍋、烤肉、炒菜都行，也可以在上面用平底鍋煎法式吐司，嘗試西式餐點，有了它照片變超可愛，食物也看起來更好吃啦！迷你瓦斯爐售價70,000韓元（約台幣1,722元）。

在 Instagram 查看這則貼文 닥터하우스（@drhows.official）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 12:46 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 닥터하우스（@drhows.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 下午 11:48 張貼

對獨居的人來說，超需要小型的料理器具，日本就有很多款適合單人使用的小家電。其中一款「一人烤肉機」，小小的架子插電之後，就能在上面烤肉，雖然只能放幾根串燒，但對獨居的人來說已經綽綽有餘，一個人也能享受烤肉。另外還有「一人章魚燒機」，上面可以同時製作五顆小丸子和一顆大丸子，份量適合一人獨享。這兩款售價分別為2,618日圓（約台幣722元）、3,278日圓（約台幣904元）。

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