星・變美／國民妹妹金裕貞「轉大人」　黑髮電眼變性感女神

▲告別甜美小女孩，網讚金裕貞越來越性感迷人了。（圖／翻攝自IG/you_r_love）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓劇《便利店新星》日前開播，劇中池昌旭和金裕貞超萌人設引起高度關注，金裕貞天然美貌再掀起討論。即將滿21歲的她可說從小美到大，這一年來越發健康性感，代言運動品牌大膽秀出結實腹肌讓人看傻，新劇中的「長大人」妝容，更見識到她迷人一面，她越來越美麗秘訣有這些！

在 Instagram 查看這則貼文 김유정（@you_r_love）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 26 日 上午 3:59 張貼

性感暗黑妝容「轉大人」

告別以往的「天然萌」，這回戲中飾演不良少女，個性帶著一些可愛霸氣，眼妝以橘色、咖啡色調為主，也運用技巧讓眼型拉長，把圓圓萌眼變成性感長眼，唇彩更從以往的粉嫩色換成霧面磚紅，搖身一變變得超性感。

在 Instagram 查看這則貼文 김유정（@you_r_love）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 14 日 上午 1:25 張貼

重視洗臉，擦乾都有學問

保養步驟中最重視洗臉，她曾分享洗臉前一定會先搓出豐盈泡沫再接觸肌膚，避免手和肌膚直接摩擦，清潔會從鼻子開始往兩頰畫圓方式，從油脂分泌量大的地方下手是秘訣。另外洗臉水溫不要太燙，避免肌膚流失水分。

在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 l Luminous Beauty（@laneige_kr）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 上午 12:51 張貼

保濕噴霧隨身帶，肌膚會發光

天生肌膚底子就好的她，分享保濕的重要性，她隨身攜帶的包包一定會帶保濕噴霧、好吸收的保濕精華，還有讓自己瞬間擁有好氣色唇膏。噴霧可以隨時補充水分，保濕精華則是肌膚缺水疲憊的急救小物。

在 Instagram 查看這則貼文 김유정（@you_r_love）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 27 日 下午 6:39 張貼

「早早入睡」是最好美容秘技

她曾分享過睡眠美容的重要性，笑稱自己前一晚八點就睡著了，夜晚11點至凌晨５點正是肌膚修復最旺盛的時段，肌膚有什麼就吸收什麼，她睡前有使用晚安面膜習慣，味道療癒幫助入眠且又能幫助提供肌膚修復時所需能量，形成美肌守護膜。

▲金裕貞這次的造型、妝容和以往有很大反差。（圖／翻攝自IG/sbsdrama）

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