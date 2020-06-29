從海景、山色到觀星　踏訪全球六大絕美露營地

無論踏訪地勢嶙峋的珊瑚礁海岸、攀越布滿榛莽蔓草的林藪，還是沿著澶湉清溪之畔徐徐漫步，對許多嚮往自然的旅人，徜徉在曠野的懷抱中枕宿一晚，是路程，也是情懷。隨COVID-19走進後疫情時代，人們多已厭倦都會區那進退失據的社交距離，取而代之，是一股與天地重新連結的渴望。《瘋設計》以荒野行旅出發，探索從深山到海洋，從湖泊到河口，再從岩地到冰原，介紹全球六處絕美露營地設計！

Campsite1：森林

加拿大魁北克：懸浮在深山林壑的圓頂小屋

由Bourgeois / Lechasseur建築事務所打造的生態度假營地，位於加拿大魁北克森林中，在曠野的橚槮繁樹環繞下，營地上三個圓頂露營帳篷彷如天地間的雙眸，欹枕於山腰上，時時遠眺著聖勞倫斯河。此規模不大的營地，毗鄰Le Massif de Charlevoix滑雪勝地，是Domes Charlevoix品牌永續生態旅遊的第一階段規劃，而築造營地時為了實踐友善環境目標，團隊謹慎以最少面積置入三個度假小屋，盡可能不斲傷草木，致力減少土地衝擊。

在前述主軸下，營地從山巒延伸出懸臂式支撐結構，且高度稍低於樹冠，此舉不僅讓營地儼如地景一部分，圓頂帳篷也巧妙隱匿於樹蔭間，種種做法皆是抑制人為構造的存在感，謙卑地讓給這一片葳蕤林壑；再者，為了不破壞生態，建築工法採預製再到現場安裝。小屋的淺灰色帆布帳篷，則採堅韌PVC材質搭配保溫材料製成，輕盈卻可抵禦魁北克嚴峻酷寒，至於室內採可蓄熱的水泥地，搭配柴燒暖爐輻射熱能，讓篷內四季暖和舒適，適宜全年使用。

圖文來源／Dezeen、Domes Charlevoix

Campsite2：河口岬角

紐西蘭塔瓦拉努伊半島：依山傍水的恬靜木屋

規模不大的主教山營地（Bishops Hill Encampment），靜棲在紐西蘭塔瓦拉努伊半島（Tawharanui Peninsula）一處河口岬角上，其依山傍水的卓越地理條件，讓此地流露著一種遁跡荒野、超然塵滓的寧謐感受。每幢營地建築的外觀均採韻味樸拙的木框架與木百葉窗構成，如此澹雅清幽的風格，讓木房子和諧地與這片芳草萋萋的山丘地景共存。

縱覽基地所在的袤廣山丘，其地勢蜿蜒起伏，由高轉低後則和水域接壤，這般地理條件，讓建築團隊 Fearon Hay Architects產生了一種想像：沿著緩坡而築、位於山水之間的暇豫遊憩空間，在此可展開各類戶外活動。整體來看，營地擘劃成一處簡約的住宿環境，而其特徵，正是老派懷舊的露營風格；小屋空間則以精巧的設計涵蓋基本生活所需，尤其可以自由開闔的牆，直接打破了室內外的藩籬，在內外彷若無隔下，自然深化了露營體驗。尤其塔瓦拉努伊半島內的地區公園Tāwharanui Regional Park，更是觀星的好去處。

（註：本圖為示意圖，非Tāwharanui Regional Park觀星圖片）

圖文來源／ArchDaily 、圖片來源╱unsplash

Campsite3：海洋

斯里蘭卡亞拉國家公園周邊：摹仿海濱岩石的橢圓量體

名為狂野海岸帳篷小屋（Wild Coast Tented Lodge）的露營地正如其名，以豪邁肆情的姿態坐落在印度洋旁的翳薈樹林中，它不僅毗鄰斯里蘭卡南端的雅拉國家公園（Yala National Park）， 踏出營地沿著黃沙小徑漫步，即可通向海岸、觀賞一面灝溔無際水域。營地小屋以深棕橢圓的有機輪廓打造，看來趣味，實際上具備某種涵構思維，意在擬仿周邊裸露、厚實的磊磊團石地景。

操刀建築的Nomadic Resorts事務所攜手室內設計團隊 Bo Reudler Studio ，共同在此打造出36座野生動物園營地帳篷。營地兩座巨型圓頂構造中，規劃了濱海酒吧、餐廳以及圖書館，加上有感所在地的壯闊山海風情和生態保護意識，量體均以回收柚木地板組構，粗糙板材在層層疊砌後，蘊蓄著一種渾樸無鑿、近似土地皮層的韻味，隨韶光荏苒而往，這些木頭也將褪成灰褐色調，好似天然岩石，自古長存。

圖文來源／Dezeen

Campsite4：山巖

韓國首爾：巉峭岩塊間的白色石中花

由韓國設計團隊ArchiWorkshop所打造的營地建築，坐落在首爾一處岑蔚蘢蔥的山林間，硬體設施錯落在岩石基座上，包含了三座小木屋以及輪廓彷如蒙古包的純白帳篷。此露營地位於首爾加平地區，素以植物園、松樹林和山色馳名，城郊地帶離塵不離城，驅車前去不算奔波勞頓，但能放懷天地，坐擁一片草木疇生的林麓翠澤。

打造此營地時，ArchiWorkshop規劃主軸之一便是不和此地自然景觀崢嶸，保持土地原始風貌，享受自然而非改變自然，但同此之際，也要為避走擾攘都市的遊客提供現代化的便利設施和舒適住宿環境。由於基地坐落在松樹林邊緣，陡峭斜坡延續了25米長，而三個木造結構以水平相接方式建於低處坡面，彷彿一道屏障，隔離露營區免受周邊道路影響。至於山坡高處的帳篷區則錯落於龐大岩石間，據此，設計以石中花為意象，其扁平構造搭配支撐篷布的骨架猶似花瓣綻放，而輕構造也能彈性置入嶙峋的地形中。

圖文來源／Dezeen

Campsite5：冰原

南極洲白沙漠營地：當代且舒適的愛斯基摩冰屋

擁有十餘年歷史的白沙漠（White Desert）營地，數年前進行一次徹底翻新，其目的在於提供南極探險家一種嶄新營地體驗，舒適且溫暖等講究體驗品質的觀點，一如維多利亞時代探險家那種復古奢華的冒險體驗。

南極洲這處遙遠的營地以類似愛斯基摩人的冰屋為造型，篷頂半圓構造採玻璃纖維製成，架設於木質基座後再以金屬纜繩固定。此積雪皚皚的皎潔世界，露營屋看就像盛裝在瓷盤上的一球冰淇淋，小巧、渾圓，但內部則配有不亞於都會區美學的室內陳設，像是舖有毛皮毯的椅子，以及竹製床頭板。營地共有6間住宿小屋，可容納2人居住，其餘冰屋則是公用設施。略顯狹窄的房間則格外注重採光，一扇方格小窗，讓旅者們在南極晨曦中身心甦醒，並體會時間的嬗遞流轉。而休息區裡的紅藍兩色天鵝絨沙發，則賦予古典沙龍氣韻，和帳篷外一片寥廓曠寂世界，相映成趣。

圖文來源／Dezeen

Campsite6：湖畔

美國加州馬利波薩：賞觀湖泊宓穆景緻的詩意旅居

AutoCamp旗下第三個露營地品牌，位於加州馬利波薩鎮，面積14公頃的基地可收覽蓊薆林木的蒼翠景觀，並能賞觀湖泊，感受水意所帶來的靜謐氣息，尤其營地毗鄰優美勝地國家公園（Yosemite National Park），僅需30分鐘即可抵達，登山步行前往有極佳地利之便，亦能從事觀星等活動。雖隱僻山野深處，但錯落在營地上、採當代美學意象構成的小木屋及帳篷，讓宿營旅客在此享受懌懷美景之餘，亦可慵懶窩在沙發，暢意享受一杯啤酒或康普茶。

不同多數營地以素樸的觀點形塑內部裝潢，設計在以不侵擾地理環境的主軸下，運用洗鍊的線條語彙、簡約高級的當代家具以及各種有機織品，讓空間保持著優異美學。其次，有此美景相伴，就算營地可時時徜徉自然，室內依舊以景為規畫主軸，木屋正立面以清玻璃為皮層，將周邊雋永美景引入室內。除了帳篷區，營地還配置了素有「露營界勞斯萊斯」之稱的Airstream拖車作為選擇。

圖文來源／Dezeen、AutoCamp

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

在臺灣島嶼南端的隅角――墾丁貓鼻頭公園旁，也有一座景觀獨特的露營莊園。同時擁有臺灣海峽與巴士海峽的美麗海景、壯闊奇美的珊瑚礁岩、原生種植物，更是天文愛好者最喜愛的觀星地點。

白天玩墾丁，晚上住露營莊園，不論騎車、開車，都能輕鬆抵達墾丁周邊景點，同時能享受熱鬧動感的水陸遊憩活動，又能遠離塵囂，擁抱曠野夜晚的靜謐。O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園為露營愛好者提供廚房、冰箱、淋浴間、廁所，解決露友們的民生需求，2020年7月18日對外開放。收拾好您的露營裝備，現在就預約您的南臺灣「海角首露」吧！

營地名： O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

位 置：墾丁貓鼻頭公園旁（屏東縣恆春鎮下泉路90號）

服 務：獨立營位、露營車位、餐飲

景 點：墾丁白沙灣沙灘約5分鐘車程、後壁湖漁港約10分鐘車程、墾丁大街約15分鐘車程

FB粉專：https://www.facebook.com/OGLAMPING/

LINE：oglamping

TEL：0975-552-011

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。