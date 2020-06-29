fb ig video ETtoday search mobile

IU「白色洋裝」撞衫2女星！吳漣序超強仙氣掀網熱議：她完勝

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU（李知恩）正面形象深受外界肯定，在24日獲選為「國稅廳宣傳大使」，她更在當天換上一身簡潔純白洋裝亮相，散發鄰家女孩氣息。然而另類亮點就屬該款洋裝早已被女星吳漣序穿上，風格相近的兩人這回撞衫意外引發討論，不少網友更是直呼：「她完勝。」

女星IU演歌雙棲人氣不可小覷，這次也受到南韓國稅廳肯定，以宣傳大使身份亮相委任儀式，只見IU換上一身樸素的純白色洋裝，出自南韓設計師品牌AVOUAVOU單品，以俐落剪裁搭配流暢裙身相佐；並且方領與微微墊肩的設計使得整體造型更為復古，在IU演繹之下頗有鄰家女孩氣息，當然她雪白肌膚沒話說，即便妝容清淡五官仍是十分精緻。

▲IU 、吳漣序 。（圖／CFP）

▲IU 、吳漣序 。（圖／CFP）

▲IU 、吳漣序 。（圖／CFP）

▲大勢女星吳漣序早在2018年就穿過同款洋裝。（圖／CFP）

不過其實該款洋裝早被女星吳漣序穿過，晉升大勢演員的她，獨特氣質讓觀眾看不膩。前年吳漣序就以該款白色洋裝亮相品牌活動，與IU不同之處在於綁起了乾淨的包包頭，使得鎖骨線條更為簡潔，同時腳踩白色高跟鞋收尾，即便沒有多餘飾品點綴，吸睛程度絲毫不減。然而不光是吳漣序穿過，有著「最強電影新人」之稱的金泰梨也撞衫，她選擇用Tiffany&Co.項錬加強整體視覺效果，三人撞衫不免引發網友討論，令人意外的是，不少網友認為IU穿著過於樸素，反而是吳漣序的仙氣略佔上風，裙裝簡單的同時不失個人特色。

▲IU 、吳漣序 。（圖／CFP）

▲有「最強電影新人」之稱的金泰梨也撞衫。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

IU, 吳漣序, 花遊記, 女星, 南韓, 李知恩, 金泰梨, AVOUAVOU
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

2020下半年「好運爆表」的星座大公開　水瓶鹹魚翻身、牡羊有幸運之神陪伴

2020下半年「好運爆表」的星座大公開　水瓶鹹魚翻身、牡羊有幸運之神陪伴

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

太妍「液態裙裝」完美包覆S曲線！罕見破尺度造型掀網暴動 奧斯塔羅12星座一周運勢0629-0705　牡羊獲得喘息機會、獅子做事像無頭蒼蠅 「馬卡龍色迷你瓦斯爐」讓煮菜變夢幻　IG曬料理照必備這一款 5個渣男行為令人瞬間想分手！從不主動聯繫、口無遮攔都超傷人 星・變美／國民妹妹金裕貞「轉大人」　黑髮電眼變性感女神 夏天太熱穿不住長褲？遵守5大法則你也能穿短褲清爽上班去 2020全台最新早午餐清單！吃完鐵鍋蛋餅，再來份高CP值的年糕串

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面