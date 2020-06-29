IU「白色洋裝」撞衫2女星！吳漣序超強仙氣掀網熱議：她完勝

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU（李知恩）正面形象深受外界肯定，在24日獲選為「國稅廳宣傳大使」，她更在當天換上一身簡潔純白洋裝亮相，散發鄰家女孩氣息。然而另類亮點就屬該款洋裝早已被女星吳漣序穿上，風格相近的兩人這回撞衫意外引發討論，不少網友更是直呼：「她完勝。」

在 Instagram 查看這則貼文 IU (아이유) ※ 이지은·李知恩·Leejieun（@iu_leejieun516）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 下午 9:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 IU (아이유) ※ 이지은·李知恩·Leejieun（@iu_leejieun516）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 24 日 上午 12:15 張貼

女星IU演歌雙棲人氣不可小覷，這次也受到南韓國稅廳肯定，以宣傳大使身份亮相委任儀式，只見IU換上一身樸素的純白色洋裝，出自南韓設計師品牌AVOUAVOU單品，以俐落剪裁搭配流暢裙身相佐；並且方領與微微墊肩的設計使得整體造型更為復古，在IU演繹之下頗有鄰家女孩氣息，當然她雪白肌膚沒話說，即便妝容清淡五官仍是十分精緻。

▲大勢女星吳漣序早在2018年就穿過同款洋裝。（圖／CFP）

不過其實該款洋裝早被女星吳漣序穿過，晉升大勢演員的她，獨特氣質讓觀眾看不膩。前年吳漣序就以該款白色洋裝亮相品牌活動，與IU不同之處在於綁起了乾淨的包包頭，使得鎖骨線條更為簡潔，同時腳踩白色高跟鞋收尾，即便沒有多餘飾品點綴，吸睛程度絲毫不減。然而不光是吳漣序穿過，有著「最強電影新人」之稱的金泰梨也撞衫，她選擇用Tiffany&Co.項錬加強整體視覺效果，三人撞衫不免引發網友討論，令人意外的是，不少網友認為IU穿著過於樸素，反而是吳漣序的仙氣略佔上風，裙裝簡單的同時不失個人特色。

▲有「最強電影新人」之稱的金泰梨也撞衫。（圖／CFP）

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