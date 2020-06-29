王子妃凱特變身園丁　花洋裝防走光、戴180元耳環好親民

▲凱特穿約6600元FAITHFUL THE BRAND花卉洋裝，搭約5000元的Russell & Bromley楔型鞋。（圖／路透）



記者陳雅韻／綜合報導

受新冠肺炎影響，英國王室成員已數月無公開行程，隨著逐步解封，劍橋公爵夫人凱特近日正式「復工」，親自選購花苗送到諾福克郡的兒童療養院The Nook打造美麗花園，當天她穿上滿版花卉洋裝搭配楔型鞋，充滿夏日氣氛的裝扮來活力，而裙長至小腿肚，也方便她邊身園丁蹲下種花且防走光，看場合挑衣果然是門大學問。

▲凱特抱著大盆栽與療養院員工話家常。（圖／路透）

一般滿版的花卉洋裝想穿得好看，實屬高難度，很容易陷入俗氣或老氣的境地。但凱特顯然自信滿滿，經常穿各式印花洋裝出席溫馨場合，例如在居家防疫期間穿小花點綴洋裝拍影片，為前線醫療人員加油打氣；這回現身兒童療養院，則換上約6600元的FAITHFUL THE BRAND花卉洋裝，拉近與小朋友與工作人員的距離。

▲凱特親手種植向日葵為花園添新氣象。（圖／路透）



▲凱特戴的英國平價飾品品牌Accessorize耳環，約台幣180元。（圖／翻攝Accessorize官網）



裙長至小腿肚的設計，讓凱特方便抱著大花盆與工作人員話家常，甚至蹲下來親自種下植栽，無須擔心走光，不過她一穿上立刻引起搶購，各大網站已售罄；而她身上的配件顯露平價單品也能搭出好品味，耳環出自英國平價飾品品牌Accessorize，只要約台幣180元。

▲凱特（右）一家人為英國防疫人員打氣時，曾穿英國品牌Ghost洋裝亮相。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

