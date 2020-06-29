GAP重磅迎來YEEZY聯名震撼潮流圈　股價大暴漲全因肯爺「回歸」！

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG@kanyew.est

美國嘻哈饒舌歌手肯爺（Kanye West）不只是在音樂上鶴立雞群，更靠著「YEEZY」成功跨足時尚潮流界，近日肯爺親自迎來震驚消息，宣布將正式與休閒服裝品牌GAP推出聯名系列，並透露自身與GAP的淵源，表示這其實是一項「回歸」之作！全新「YEEZY GAP」產品線預計於2021年上市。

肯爺的音樂才華、設計天賦與商業腦袋讓他躋身富比士億萬富翁名單，其與ADIDAS合作的「YEEZY BOOTS」系列更一舉埋下了在潮流界中不可抹滅的地位，肯爺一直以來都希望能讓更多人擁有YEEZY，這次與GAP的合作以「在可接受的價格範圍內，高於水準的男、女、童裝」為設計理念，也呼應了先前「人人都有YEEZY穿」的口號。

而關於為何說肯爺此番聯名企劃是「回歸」之作，正是因為肯爺在青少年時期時，曾經是芝加哥GAP門市的小小員工之一，據悉，肯爺直接簽下了10年的合約，GAP預估「YEEZY GAP」系列將可達到10億美金（約台幣300億）的年銷售額。在疫情下重創的GAP，因此聯名計畫的曝光，讓股價瞬間暴漲42％，可見肯爺的加入將帶領品牌脫離眼前苦海。

「YEEZY GAP」將結合YEEZY無限的創意以及Gap品牌51年來的時尚風格，在肯爺的創意指導下，由YEEZY設計工作室負責開發全新產品線，於2021年正式於GAP門市及官方網站販售，不過此系列將不會發佈鞋類產品，因此鞋迷們也不用擔心影響到YEEZY BOOTS的價值。

此外，據外媒指出，肯爺欲把YEEZY版圖拓張到「美妝」界，被發現公司已默默申請了新的美容與護膚品商標，品項包括了化妝品、指甲油、香水、面膜、沐浴露及護髮產品，甚至還會推出居家用品，同樣令人感到震驚與期待萬分。

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