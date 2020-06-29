星巴克6／29中午限定買一送一　85度C第二杯20元「最後一天」

▲星巴克今明2天限定推買一送一優惠 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節連假首日上班別太鬱卒，星巴克6月最後一波買一送一小確幸，從上午10點至下午2點登場，今（6／29）至明（6／30）限定兩天，推出的「黑咖啡Happy Hour」優惠，在店內點用兩杯相同容量、風味、冷熱的黑咖啡系列指定飲料，其中一杯免費。

連假完的上班日又是一天大熱天，針對上班族午餐時間的輕鬆時刻，星巴克也於中午時段推出黑咖啡系列品項買一送一，今明2天上午10點至下午2點，購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，療癒炎熱天氣與連假之後帶來的疲累心情。

若想喝其他非黑咖啡系列的飲品，還能把握另一種優惠，星巴克在7／5前，號召已加入星巴克LINE帳號的顧客，於活動期間邀請親友一起加入成功，即可獲「大杯以上飲品第二杯半價」優惠；丹堤咖啡也在6月底前於官網推出翻牌抽獎活動，開放民眾可天天參加抽獎，除了可獲贈早午餐免費兌換券外，更有高達30%的機會獲得飲品買一送一優惠券。

▲85度C一顆檸檬系列推第二杯20元優惠，今最後一天。（圖／85度C提供）

另一連鎖咖啡通路85度C，今夏推出在飲料裡放整顆檸檬的「一顆檸檬」系列，今（6／29）也推出第二杯20元優惠活動，口味包括檸檬愛玉綠茶、檸檬鮮桔、檸檬冬瓜與一顆檸檬茶，單杯售價從65元至70元不等，想喝也請把握促銷機會。