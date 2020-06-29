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許光漢搶下PUMA品牌大使！最新「陽光帥照」大秀緊實腿部肌肉

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記者鮑璿安／台北報導

演員許光漢因台劇《想見你》人氣火速攀升，日前一口氣接下Bobbi Brown、Calvin Klein Jeans 大約9個品牌代言，如今再傳好消息，運動品牌PUMA宣布許光漢正式加入品牌大使陣容，隨後第一波形象照也悄悄釋出，換上運動服的許光漢更是噴發男神魅力，完美切換多種造型。

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢接下運動品牌PUMA品牌大使身份，穿著立領風衣外套拍攝形象照， NT$2,980 。（圖／品牌提供）

這回運動品牌PUMA相中許光漢高人氣，正式官宣許光漢升格「品牌大使」，這也是他繼《想見你》爆紅後接下的第十個代言，人氣不可小覷。伴隨粉絲期待下，許光漢演繹的形象照陸續釋出，畫面中他梳起俐落中分頭，活力造型與戲中產生極大反差，換上Lite 輕量高透氣慢跑服，俐落剪裁搭配輕透環保特殊織紋布料製成，舒適且服帖展現運動風格，再注入反光科技邊條，打造帥氣夜跑造型。

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢親自帶貨UltraRide 專業跑鞋，NT$3,280 。（圖／品牌提供）

首波由許光漢領軍的單品UltraRide 專業跑鞋也悄悄曝光，設計理念以 「LESS IS MORE 」為出發，減去傳統跑鞋增添的多餘結構，採用特殊鏤空減重設計與鞋面高透氣網眼材質，上腳絲毫不顯累贅。只見許光漢演繹鞋款展現帥度，順勢露出緊實小腿線條也讓粉絲一飽眼福。

▲許光漢 。（圖／品牌提供）

▲許光漢今年（2020年）4月才接下 CALVIN KLEIN JEANS大中華區代言人。（圖／品牌提供）

短短兩個月，許光漢在時尚界已經搶下兩波代言，上回則是接下CALVIN KLEIN JEANS大中華區代言人身份，出鏡品牌春夏廣告形象照。以簡潔的淡藍色T恤詮釋青春「男友感」，許光漢戲路相當開闊，帶貨實力同樣受到各大品牌肯定。

►許光漢接CALVIN KLEIN JEANS大中華代言！短T肌肉顯現網友暴動

►撇下學生服！許光漢穿西裝更是帥到炸　所有女粉都暴動起來

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許光漢, 想見你, PUMA, 代言, 形象, CALVIN KLEIN JEANS, CALVIN KLEIN, CK
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