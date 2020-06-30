YEEZY「洞洞涼鞋」挑戰審美觀　肯爺女兒上腳白色款2500元有找

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曾在去年夏天由肯爺（Kanye West）女兒率先上腳的YEEZY Foam Runner，再經過多次曝光後，無預警在6／27突襲上架，這雙使用「藻類」為主體材質的鞋款，無論是設計或在質料的選擇上，都是最特別的YEEZY系列產品，因此也備受粉絲議論。

▲肯爺女兒North West去年夏天率先上腳YEEZY Foam Runner。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY Foam Runner，定價為美金75元（約台幣2,250元）。（圖／翻攝自Yeezy Supply）

YEEZY Foam Runner首次曝光是在去年夏天，後續由肯爺與首席設計師Steven Smith在Fast Company發明展公開亮相，當時兩人在談論YEEZY的未來與策略，並表示YEEZY生產線兩年內回歸美國，而Foam Runner便是首個在美國製造的產物，整體以環保再生為概念，使用藻類、EVA材料製成，搭配大小不一的孔洞設計，使鞋款呈現未來主義感。

在 Instagram 查看這則貼文 Fast Company（@fastcompany）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 8 日 下午 12:52 張貼



目前YEEZY Foam Runner僅推出白色款，可惜目前已經完售，不過在肯爺「人人有YEEZY穿」的願景下，相信此鞋款將會在未來重新上架或推出新配色，喜歡的朋友不妨再等等。

另外，根據IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，Dior男裝創意總監Kim Jones將攜手Nike推出聯名系列，這也是繼2018年後雙方再度合體，為潮流粉絲又一次帶來時尚饗宴。

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 下午 1:41 張貼

此次雙方預計採用經典鞋款「Air Max 95」為藍本，帶來兩款以黑色為主軸的鞋款，但是目前未有碟照及聯名細節曝光，因此該系列會是Dior與Nike的世紀聯名，或是Kim Jones個人與Nike的合作，現階段無從得知。

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