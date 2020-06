YEEZY「洞洞涼鞋」挑戰審美觀　肯爺女兒上腳白色款2500元有找

編輯/Duke

曾在去年夏天由肯爺(Kanye West)女兒率先上腳的YEEZY Foam Runner,再經過多次曝光後,無預警在6/27突襲上架,這雙使用「藻類」為主體材質的鞋款,無論是設計或在質料的選擇上,都是最特別的YEEZY系列產品,因此也備受粉絲議論。

▲肯爺女兒North West去年夏天率先上腳YEEZY Foam Runner。(圖/翻攝自IG@yeezymafia)

▲YEEZY Foam Runner,定價為美金75元(約台幣2,250元)。(圖/翻攝自Yeezy Supply)

YEEZY Foam Runner首次曝光是在去年夏天,後續由肯爺與首席設計師Steven Smith在Fast Company發明展公開亮相,當時兩人在談論YEEZY的未來與策略,並表示YEEZY生產線兩年內回歸美國,而Foam Runner便是首個在美國製造的產物,整體以環保再生為概念,使用藻類、EVA材料製成,搭配大小不一的孔洞設計,使鞋款呈現未來主義感。

YEEZY FOAM RUNNER MADE IN USA NOW AVAILABLEhttps://t.co/xutW8Q85QQ#WESTDAYEVER pic.twitter.com/zP8FSKaW9c