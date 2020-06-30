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朴敏英隨身包包內容物大公開　洩漏女神光澤秀髮、服貼妝感秘密！

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▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

記者王則絲／台北報導　圖／截圖自YouTube@Just Parkminyoung、IG@rachel_mypark

韓星朴敏英不論是臉蛋還是身材都漂亮得沒話說，是許多年輕女孩們的效仿對象，想必大家對於女神的隨身包包中都裝些什麼很好奇，近日朴敏英便拍攝了身為YouTuber必做的「What’s in my bag」主題，毫不藏私的透露了自己滑順秀髮以及像P過圖一般服貼妝感的秘訣。

近年來許多明星們跟隨著網路趨勢開始用心經營YouTube頻道，像是潔西卡（Jessica）、韓藝瑟、泫雅⋯⋯都已做出不少心得，讓粉絲們有更多管道了解偶像的不同樣貌。而34歲的朴敏英不落人後，雖然個人YouTube頻道《JustParkminyoung》在剛起步階段，但透過本身的超高人氣，也吸引了眾多粉絲的關注。

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

朴敏英在最新的「What's in MY bag」主題影片中大方分享，自己日常拍攝工作時所攜帶的包款與裡頭的東西，這次選擇的是TOD'S的Pocket Shopper白色中型包款，首先拿出了自行拍攝影片使用的小相機，撇除防疫、消毒用品之外，開始介紹少女們最愛的美妝產品類。

第一個是英國香水品牌CREED的love in white香水，第二個則是CHANEL的蛋形護手霜。

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

接著朴敏英也提到，自己的頭髮非常長，而且都是真的，所以平常非常注重頭髮護理，還會隨身攜帶URBAN TRIBE的保濕頭髮慕斯，裡頭的荷荷芭油、摩洛哥堅果油⋯⋯等油份能讓頭髮保濕有光澤，搭配上MASON PEARSON的「魔法梳子」，這就是朴敏英滑順秀髮的秘密。

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

身為美妝品牌秀雅韓（Sooryehan）的代言人，朴敏英本人也相當盡責且捧場，身上一定會帶著一片美白面膜、氣墊粉餅以及隨身瓶精華液。

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

最後，朴敏英特別推薦這種「雙面化妝棉」，一面是一般的平滑面，另一面則是呈現有些凹凸的設計，可以使肌膚清潔更徹底，達到輕微去角質的效果，像是朴敏英就喜歡運用它來擦拭鼻子毛孔較多的部位，還能讓後續底妝更加貼膚，是她獨門的小秘訣。

其實女神朴敏英也是一個「乾唇人」，Blistex藥用護唇膏是她最不可或缺的唇部產品之一，睡前敷一層在嘴唇上，隔天早上將獲得水嫩雙唇，一點死皮都沒有。

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

▲朴敏英what`s in my bag。（圖／截圖自Youtube）

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關鍵字：

朴敏英, what’s in my bag, youtube, 美妝
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