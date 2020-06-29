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到W飯店喝最美特調！　Boucheron珠寶啟發、視覺味覺雙享受

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▲Boucheron與W飯店WOOBAR聯手推出Quatre系列主題調酒。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶化成調酒，既是視覺也是味覺享受！Boucheron（寶詩龍）與台北W飯店的WOOBAR合作，7月起至8月2日聯手推出Quatre系列5款主題調酒，依Quatre系列5個子系列的特色與色調，變化出今夏最時髦的調酒，隨手拍都是IG美照，也能藉此與好友相聚品味一番。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒戴結合紅陶瓷的Quatre Red戒指寬版274,000元、窄版208,000元，示範魅惑Passionate Vitality調酒。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）
▲無拘Freedom Spirit調酒搭配Boucheron Quatre Radiant戒指。

Quatre系列以珠寶結合Boucheron 4大標誌性元素羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Gordon）和巴黎飾紋（Clou de Paris）等經典飾紋，再加入紅或白陶瓷、黑色或棕色PVD為整體設計增色。此次與W飯店WOOBAR首席調酒師Bruce聯手設計的調酒，將5款Quatre珠寶化為魅惑Passionate Vitality、無拘Freedom Spirit、摩登Modern Moment、純粹Pure Elegance與經典Signature Of Classic等調酒。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲摩登Modern Moment調酒與Quatre Black戒指絕配，鑲鑽款227,000元。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）
▲純粹Pure Elegance 調酒發想自Boucheron結合白陶瓷的Quatre White系列。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）
▲經典Signature Of Classic (Shot) 靈感源自Boucheron最經典的Quatre Classique戒指。
 

精品品牌與餐飲合作已蔚為流行，MIKIMOTO於今年母親節檔期與與晶華酒店攜手推出聯名雙層午茶組，從「Jeux de Rubans」與「Les Pétales Place Vendôme」系列珠寶發想，設計粉與白主色調、口感豐富的精緻鹹甜點，雖在新冠肺炎解封前推出，依然獲得熱烈迴響，銷售日期還特別延長至6月中。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO 5月曾與晶華酒店聯手推出期間限定下午茶。（圖／Mikimoto提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, W飯店, MIKIMOTO
fashion.net

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